Il principale responsabile politico che ha supervisionato il lancio dei futures su Bitcoin negli Stati Uniti è tornato alla Commodities Futures Trading Commission nel ruolo di capo di gabinetto, dopo una pausa di sei anni.

In un annuncio diffuso mercoledì, la CFTC ha confermato il rientro di Amir Zaidi, con il presidente Michael Selig che ha sottolineato la profonda esperienza che Zaidi porterà all’agenzia.

“Sono grato per la sua disponibilità a tornare come capo di gabinetto e per la sua continua dedizione e servizio sia alla CFTC sia ai nostri stakeholder. Amir è stato determinante nello storico lancio dei contratti futures su Bitcoin regolamentati dalla CFTC durante il primo mandato del presidente Trump”, ha dichiarato Selig.

“Con il Congresso pronto a inviare alla scrivania del Presidente la legislazione sulla struttura del mercato degli asset digitali, Zaidi porterà alla CFTC un’enorme esperienza e competenza mentre l’agenzia sviluppa normative mirate e adeguate per mercati delle commodity in rapida evoluzione”, ha aggiunto.

Il secondo mandato di Zaidi alla CFTC arriva in un momento di prosperità per la regolamentazione delle crypto negli USA

Amir Zaidi ha già lavorato presso la CFTC tra il 2010 e il 2019, ricoprendo diversi incarichi. Negli ultimi due anni del suo precedente mandato, Zaidi ha svolto il ruolo di direttore della Divisione di Vigilanza sui Mercati, supervisionando le politiche che hanno contribuito a istituire un mercato regolamentato dei futures su Bitcoin negli Stati Uniti.

Zaidi vanta una solida esperienza sia nel settore governativo sia in quello dei servizi finanziari. Prima del suo rientro alla CFTC, ha ricoperto l’incarico di responsabile globale della compliance presso il broker-dealer internazionale TP ICAP.

Il lancio dei futures su Bitcoin regolamentati sul CBOE nel 2017 ha rappresentato un passaggio chiave nella legittimazione di Bitcoin, avvenuto in un periodo caratterizzato da maggiore scetticismo verso le criptovalute e da una limitata adozione mainstream.

Con la CFTC che probabilmente svolgerà un ruolo chiave nella regolamentazione e nella supervisione delle crypto nel 2026, Zaidi rappresenta un'altra figura cripto-friendly che ricopre posizioni chiave nelle agenzie governative.

Il presidente della CFTC Selig, che ha preso il posto di Caroline Pham alla fine di dicembre, ha promesso di sostenere l'obiettivo dell'attuale amministrazione di “consolidare gli Stati Uniti come capitale mondiale delle crypto”.

Nel frattempo, sotto la guida del presidente della Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, la SEC ha adottato un approccio decisamente più favorevole nei confronti del mercato crypto, favorendo un’ondata di exchange-traded fund (ETF) legati alle criptovalute e accompagnando questo cambiamento con la chiusura di numerose controversie legali.