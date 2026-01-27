La società di analisi blockchain Chainalysis ha lanciato una nuova funzione di automazione volta ad ampliare l'accesso agli strumenti di indagine e conformità on-chain oltre gli utenti tecnici.

La funzione, denominata Workflows, consente agli investigatori e ai team di conformità di eseguire analisi blockchain predefinite senza scrivere codice, riducendo la dipendenza da query SQL o Python personalizzate.

Chainalysis ha dichiarato a Cointelegraph che lo strumento ha lo scopo di standardizzare i processi investigativi comuni con modelli predefiniti, rendendoli più facili da ripetere e applicare in più casi, poiché l'azienda adatta i propri prodotti di dati a una gamma più ampia di utenti.

Libreria dei flussi di lavoro di Chainalysis. Fonte: Chainalysis

“Ciò che prima richiedeva competenze tecniche e molto tempo, ora può essere fatto da qualsiasi utente in pochi minuti”, ha affermato Ekim Buyuk, senior product manager di Chainalysis. “Invece di chiedere agli utenti di comprendere gli schemi dei dati, pone domande a livello investigativo, ad esempio quali attori, portafogli o intervalli di tempo sono rilevanti”.

Buyuk ha affermato che le reti di frodi e truffe sono spesso pronte ad adottare nuove tecnologie per espandere le loro operazioni, citando una ricerca di Chainalysis che indica che le truffe basate sull'intelligenza artificiale estraggono 4,5 volte più denaro dalle vittime. Ha aggiunto che questo modello illustra il tipo di attività che gli investigatori e i team di conformità sono sempre più chiamati a monitorare.

Una delle difficoltà nell'indagare sulle truffe è che l'importo rubato a una singola vittima può sembrare relativamente modesto, ma l'analisi della blockchain può portare alla luce reti di frodi con centinaia o migliaia di vittime e danni per miliardi di dollari.

Crypto scams and fraud at the end of 2025

Un recente rapporto di Chainalysis stima che le truffe e le frodi nel settore delle criptovalute abbiano causato una perdita di circa 17 miliardi di dollari nel 2025, a causa dell'aumento dei casi di furto d'identità e della crescente industrializzazione delle operazioni fraudolente che si avvalgono di intelligenza artificiale, deepfake e reti professionali di riciclaggio di denaro.

Diversi incidenti verificatisi alla fine dell'anno hanno messo in evidenza tali rischi. Il 2 gennaio, un aggressore ha prosciugato centinaia di portafogli su reti compatibili con Ethereum Virtual Machine, rubando importi inferiori a 2.000 dollari per indirizzo in quello che l'investigatore on-chain ZachXBT ha descritto come un exploit ampio ma di basso valore che potrebbe essere correlato all'hacking di Ledger.

Anche gli attacchi di social engineering sono continuati, con ZachXBT che ha recentemente identificato un sospetto truffatore che ha impersonato l'assistenza clienti di Coinbase e ha rubato circa 2 milioni di dollari nel corso del 2025.

Rapporto sulle truffe e le frodi nel settore delle criptovalute nel 2025. Fonte: Chainalysis

Ciononostante, la società di sicurezza blockchain PeckShield ha affermato che le perdite complessive dovute agli attacchi hacker nel settore delle criptovalute sono diminuite drasticamente a dicembre, con perdite totali dovute ad attacchi hacker e exploit scese a circa 76 milioni di dollari, in calo del 60% rispetto ai 194,2 milioni di novembre.