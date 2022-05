Durante la Blockchain Week Rome 2022, il più grande evento italiano dedicato a blockchain e criptovalute, CHILI.com ha annunciato la possibilità di pagare per i suoi servizi utilizzando criptovalute.

La piattaforma CHILI.com – attiva in Italia, Inghilterra, Polonia, Germania e Austria – offre accesso a un ampio catalogo di film, serie TV, DVD e Blu-Ray. L'azienda ha stretto una collaborazione con Coinbar, exchange di criptovalute italiano che presenta anche una rete i punti fisici – i Coinbar appunto – che fungono sia da luogo d’assistenza che d’incontro per gli appassionati.

Grazie alla partnership fra le due compagnie, a partire dal 15 giugno gli utenti potranno utilizzare CoinbarPay per effettuare acquisti su CHILI.com con le proprie criptovalute. Inizialmente il nuovo servizio supporterà Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) e DigitalBits (XDB), nonché la stablecoin Tether (USDT).

Giorgio Tacchia, CEO e Founder di CHILI, si è detto entusiasta del proprio ingresso nel mondo delle criptovalute:

"Saremo i primi in Europa ad accettare pagamenti in crypto dagli utenti che acquisteranno film in piattaforma. La società accetterà pagamenti in crypto anche dalle aziende che vorranno acquistare media e spazi pubblicitari. Se la rivoluzione delle tecnologie Web 3.0 sarà effettivamente un cambio di paradigma per la nostra società è forse presto per dirlo; tuttavia, è un fenomeno che non può essere tralasciato. Molti utenti, clienti commerciali ed investitori hanno oggi esigenza di pagare con questa nuova moneta e CHILI è sempre stato pioniere nell’offrire ai propri clienti una finestra sul futuro."

Antonello Cugusi, CEO e Co-Founder di Coinbar, ha aggiunto:

“Un altro passo concreto verso l'adoption: finalmente le crypto possono essere utilizzate al pari dei tradizionali sistemi di pagamento, con un'esperienza semplice e veloce. Il nuovo CoinbarPay è facilmente integrabile in tutti i processi online, incluse le soluzioni POS, permettendo acquisti multicurrency con possibilità di settlement in euro a favore dei merchant. Per i clienti Coinbar inoltre è possibile pagare istantaneamente con tutte le chains supportate, senza costi di transazione.”

A novembre dello scorso anno Coinbar ha annunciato il servizio Coinbar Business, che permette ai commercianti di accettare pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute in maniera sicura e conforme. L'azienda ha inoltre stretto una partnership con Your Boat Holiday, società italiana di yacht charter di lusso.