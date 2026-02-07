La People’s Bank of China (PBOC), la banca centrale del Paese, insieme ad altre sette agenzie di regolamentazione cinesi, ha pubblicato venerdì una dichiarazione congiunta che vieta l’emissione non autorizzata di stablecoin ancorate al renminbi e di real-world asset (RWA) tokenizzati.

Secondo la dichiarazione — firmata anche dal Ministry of Industry and Information Technology e dalla China Securities Regulatory Commission — il divieto si applica sia agli emittenti nazionali che a quelli esteri di stablecoin e RWA tokenizzati. La traduzione dell’annuncio afferma:



“Le stablecoin ancorate a valute fiat svolgono, durante la circolazione e l’utilizzo, alcune funzioni proprie delle valute fiat in forma mascherata. Nessuna entità o individuo, né a livello nazionale né internazionale, può emettere stablecoin collegate al renminbi senza l’autorizzazione dei dipartimenti competenti.”

Winston Ma, professore a contratto presso la New York University School of Law ed ex managing director del China Investment Corporation (CIC), ha dichiarato a Cointelegraph che il divieto si estende sia alle versioni onshore che offshore del renminbi cinese, noto anche come yuan.

“Il divieto sulle criptovalute imposto da Pechino si applica a tutti i mercati legati al renminbi, sia CNH che CNY”, ha affermato Winston Ma. Il CNH è la versione offshore del renminbi, concepita per garantire maggiore flessibilità nei mercati dei cambi internazionali senza rinunciare ai controlli valutari, ha spiegato.

“Si tratta dell’ultimo passo di un progetto pluriennale: mantenere le criptovalute speculative al di fuori del sistema finanziario formale, promuovendo al contempo l’adozione dell’e-CNY, la CBDC sovrana emessa dalla banca centrale cinese”, ha aggiunto.

La struttura dello yuan digitale, la CBDC cinese. Fonti: Cointelegraph

L’annuncio arriva dopo che Cina ha approvato la possibilità per le banche commerciali di condividere interessi con i clienti detentori dello yuan digitale, la central bank digital currency (CBDC) gestita dalle autorità statali.

Il governo cinese ha preso brevemente in considerazione le stablecoin ancorate allo yuan, ma ha poi deciso di concentrarsi sulla CBDC

Nell’agosto 2025 hanno iniziato a circolare notizie secondo cui il governo cinese stava valutando la possibilità di consentire alle società private l’emissione di stablecoin ancorate allo yuan, segnando una potenziale inversione di rotta rispetto a una politica di lunga data.

Tuttavia, nel settembre dello stesso anno, il governo cinese ha inasprito le restrizioni sull’emissione di stablecoin e asset digitali, ordinando agli emittenti di sospendere o interrompere i programmi di sperimentazione fino a nuovo avviso.

Nel gennaio 2026, la People’s Bank of China (PBOC) ha approvato la possibilità per le banche commerciali di riconoscere interessi sui wallet in yuan digitale, nel tentativo di rendere la CBDC più attrattiva per investitori e utenti.