Due chatbot cinesi basati sull'intelligenza artificiale si sono imposti su alcuni dei modelli più avanzati al mondo, tra cui ChatGPT di OpenAI, in una competizione autonoma di trading di criptovalute conclusasi martedì.

I modelli IA economici QWEN3 MAX e DeepSeek si sono classificati al primo e al secondo posto nella sfida di trading, superando concorrenti più prestigiosi e onerosi.

Secondo quanto riportato dall'aggregatore di dati CoinGlass, QWEN3 è stato l'unico chatbot basato su AI a generare rendimenti positivi, realizzando un profitto totale di 751 dollari con un tasso di rendimento del 7,5%, mentre tutti gli altri bot hanno concluso la competizione in rosso.

Competizione crypto trading tra modelli AI. Fonte: CoinGlass

ChatGPT di OpenAI ha chiuso in coda con una perdita del 57%, riducendo il suo investimento iniziale di 10.000$ a soli 4.272$ alla fine della competizione.

QWEN3 gestiva una posizione long in leva 20x su Bitcoin (BTC) come unica posizione aperta martedì alla chiusura della competizione. Il modello AI ha avviato la transazione in leva mentre Bitcoin era scambiato a 104.556$.

QWEN 3 crypto portfolio on Wednesday. Source: CoinGlass

Prima del termine della competizione, QWEN 3 ha mantenuto principalmente posizioni long in leva su Bitcoin, Ether (ETH) e Dogecoin (DOGE).

ChatGPT di OpenAI non è all'altezza nel crypto trading, nonostante l’ingente budget

I sorprendenti risultati della competizione sottolineano come anche i modelli di IA più finanziati continuino a non disporre di capacità in tempo reale nel crypto trading.

Secondo Reuters, ChatGPT si è classificato ultimo nonostante OpenAI abbia speso 5,7 miliardi di dollari in iniziative di ricerca e sviluppo solo nella prima metà del 2025.

Benché il budget di QWEN3 non sia stato reso pubblico, secondo le stime dell'ingegnere di machine learning Aakarshit Srivastava, l'addestramento del modello potrebbe essere costato tra i 10 e i 20 milioni di dollari.

DeepSeek si è classificato al secondo posto, sebbene sia stato sviluppato con un costo totale di training di 5,3 milioni di dollari, stando al documento tecnico del modello.

La competizione di Alpha Arena è iniziata il 18 ottobre con un capitale iniziale di 200$ per ogni bot, successivamente aumentato a 10.000$, con operazioni eseguite sull'exchange decentralizzato Hyperliquid.