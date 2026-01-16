La società di mining di Bitcoin CleanSpark ha raggiunto un accordo per l'acquisto di un terreno in Texas nell'ambito di una strategia volta ad approfondire il proprio impegno nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni (HPC).

In un annuncio pubblicato mercoledì, CleanSpark ha dichiarato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisto di 447 acri di terreno nella contea di Brazoria, in Texas, nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di un data center da 300 megawatt (MW), che potrebbe essere potenzialmente ampliato fino a 600 MW. In combinazione con un'altra iniziativa nella zona, i data center sono “progettati per l'intelligenza artificiale e i carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni”.

“La domanda di calcolo scalabile e nativo per l'intelligenza artificiale continua ad accelerare e l'accesso all'energia a livello di trasmissione in regioni strategicamente vantaggiose è diventato sempre più limitato”, ha affermato Matt Schultz, presidente e CEO di CleanSpark.

La continua espansione di CleanSpark nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dell'HPC è stato l'ultimo esempio di diversificazione di un miner di Bitcoin dal mondo delle criptovalute a fronte della crescente difficoltà di mining. Aziende come MARA Holdings, Core Scientific, Hut 8, Riot Platforms e TeraWulf hanno già riproposto alcune delle loro infrastrutture o annunciato piani per approfondire l'intelligenza artificiale e l'HPC.

Altre società di mining hanno esplorato modi più ecologici per ridurre i costi. Ad esempio, il miner di Bitcoin canadese Canaan ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe partecipato a un programma di proof-of-concept per rendere il calore generato dai suoi computer disponibile per le serre locali.

CleanSpark ha dichiarato che l'accordo in Texas dovrebbe essere concluso nel primo trimestre del 2026.

Difficoltà mining di Bitcoin raggiunge livelli record nel 2025

Le iniziative di CleanSpark e di altri miner volte ad avvicinarsi all'IA e all'HPC sono state intraprese in un contesto di aumento dei costi per il mining di Bitcoin (BTC). Secondo i dati di CoinWarz, la difficoltà di BTC ha raggiunto un picco di circa 156 trilioni a novembre ed era pari a 146 trilioni al momento della pubblicazione.