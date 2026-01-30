Coinbase si avvicina al lancio delle “stablecoin personalizzate”

Coinbase sta testando sul proprio backend la stablecoin USDF di Flipcash, attualmente in fase di sviluppo, nell’ambito di una nuova funzionalità che consentirà alle aziende di creare token garantiti dal dollaro con il proprio marchio.

La funzione “Coinbase Custom Stablecoins”, introdotta a dicembre, permetterà alle imprese di ottenere reward sulle attività e di trasferire fondi senza interruzioni tra le blockchain supportate da Coinbase, con token collateralizzati dalla stablecoin USDC (USDC) di Circle.

“Una nuova stablecoin personalizzata di Coinbase, USDF, è stata abilitata su Coinbase Exchange per i test operativi”, ha scritto Coinbase in un post su X, aggiungendo:

“Si tratta esclusivamente di una fase di test del backend. Al momento non sono disponibili trading, depositi o prelievi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.”

Le stablecoin personalizzate possono offrire alle aziende una maggiore flessibilità in ambiti che spaziano dalla gestione delle buste paga e dei pagamenti business-to-business alle transazioni transfrontaliere e alla gestione della tesoreria.

Flipcash è dietro la stablecoin USDF

La stablecoin attualmente in fase di test, USDF, è sviluppata dalla piattaforma di infrastrutture crypto Flipcash e dovrebbe essere disponibile all’inizio del 2026.

Una volta lanciata, USDF diventerà la stablecoin principale dell’app Flipcash.

Anche il wallet self-custody Solflare, focalizzato sull’ecosistema Solana, e la piattaforma di finanza decentralizzata R2 stanno collaborando con Coinbase per lanciare soluzioni di stablecoin personalizzate proprie.

Introducing Coinbase Custom Stablecoins.



Create a branded stablecoin for your business, backed 1:1 by collateral custodied by Coinbase.



→ Earn rewards on activity

→ Seamless interoperability across chains

→ Tap into Coinbase’s global distribution pic.twitter.com/DJ3Wcq4Zhn — Coinbase 🛡️ (@coinbase) December 17, 2025

L’attività di Coinbase nel settore delle stablecoin si basa attualmente sulla partnership con l’emittente Circle, attraverso la quale la piattaforma supporta USDC e genera ricavi sotto forma di interessi e commissioni.

Le stablecoin sono fondamentali per il modello di business di Coinbase

Coinbase ha registrato quasi 247 milioni di dollari in ricavi dalle stablecoin nel quarto trimestre e sta esercitando pressioni sui senatori statunitensi affinché la prossima legislazione sulla struttura del mercato crypto non imponga restrizioni alle ricompense legate alle stablecoin.

Il mercato delle stablecoin vale attualmente 312,6 miliardi di dollari e, secondo una stima del Tesoro degli Stati Uniti diffusa ad aprile, potrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di dollari entro il 2028.

All’inizio di questo mese, Bloomberg ha previsto che i flussi di pagamento in stablecoin cresceranno a un tasso annuo composto dell’81%, fino a raggiungere i 56,6 mila miliardi di dollari entro il 2030.



