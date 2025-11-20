Secondo un ricercatore tech, l'exchange crypto Coinbase sarebbe al lavoro sulla creazione di un sito web per una piattaforma di mercati predittivi, come dimostrano alcuni screenshot pubblicati che sembrano indicare che sarà supportata da Kalshi.

Martedì Jane Manchun Wong, ricercatrice tech e blogger nota per aver scoperto funzionalità in fase di sviluppo su siti di Big Tech, ha pubblicato su X che Coinbase sarebbe “al lavoro su un mercato predittivo”, condividendo diversi screenshot che sembrano mostrare la piattaforma.

In uno screenshot si afferma che il mercato predittivo è offerto da Coinbase Financial Markets, la divisione derivati di Coinbase Global, attraverso il mercato predittivo Kalshi.

Le altre immagini mostrano una tipica interfaccia di mercato predittivo con il logo di Coinbase, insieme a una sezione FAQ e una guida brandizzata che illustra l'offerta.

A luglio Coinbase ha dichiarato alla CNBC di voler offrire mercati predittivi nell'ambito del suo progetto di istituire un “exchange onnicomprensivo”. Il 13 novembre Coinbase e Kalshi hanno avviato una collaborazione, con l'exchange che funge da custode per i contratti basati su USDC (USDC) di Kalshi.

Coinbase e Kalshi non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Wong è celebre per aver scovato funzionalità inedite di piattaforme quali Facebook, Instagram e X, analizzando il codice sorgente pubblico alla ricerca di indizi.

Negli screenshot condivisi da Wong, Coinbase sembra essere orientata a consentire l'uso di USDC o dollari statunitensi nei mercati predittivi, che includeranno eventi relativi a economia, sport, scienza, politica e tecnologia. Si suggerisce inoltre che nuovi mercati saranno aggiunti regolarmente.

I mercati predittivi si sono affermati come una delle offerte più interessanti nel settore crypto quest'anno, con volumi in forte aumento su piattaforme come Kalshi e Polymarket.

Molti dei concorrenti di Coinbase nel settore degli exchange crypto sembrano intenzionati a trarre vantaggio da questa tendenza, stringendo partnership con piattaforme esistenti o sviluppando offerte proprie.

Crypto.com ha recentemente iniziato a offrire una piattaforma di mercati predittivi, destinata a essere integrata con Trump Media.

Anche l'exchange crypto Gemini sta pianificando il lancio di una piattaforma di mercati predittivi nell'ambito di un'iniziativa volta a creare una “super app” dichiarando, la settimana scorsa, di aver presentato domanda alla Commodity Futures Trading Commission affinché la piattaforma possa operare come mercato contrattuale designato.