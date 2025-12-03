L'exchange di criptovalute statunitense Coinbase ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla trasparenza, rivelando come la società abbia registrato un aumento significativo delle richieste da parte delle forze dell'ordine.

In un rapporto pubblicato lunedì, Coinbase ha dichiarato di aver ricevuto 12.716 richieste dalle forze dell'ordine a livello globale da ottobre 2024 a settembre 2025, pari a un aumento del 19% su base annua.

Di tali richieste, l'exchange ha affermato che più della metà, il 53%, proveniva da fuori dagli Stati Uniti, con l'80% originario di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Australia.

“Come negli anni passati, la stragrande maggioranza delle richieste che abbiamo ricevuto sia a livello globale che negli Stati Uniti proveniva dalle forze dell'ordine in relazione a questioni di applicazione della legge penale”, recita il rapporto.

Richieste delle forze dell'ordine ricevute da Coinbase per paese tra ottobre 2024 e settembre 2025. Fonte: Coinbase

Secondo l'exchange crypto, le richieste del 2025 includevano “mandati di comparizione, ordinanze del tribunale, mandati di perquisizione e altri procedimenti legali formali”.

Coinbase rileva come gli utenti possano essere preoccupati per la privacy dei propri dati finanziari, ma l'azienda ha “l'obbligo di rispondere a tali richieste se sono valide ai sensi delle leggi a noi applicabili”.

Coinbase riferisce di aver ricevuto 5.444 richieste dalle forze dell'ordine statunitensi, il numero più alto tra tutti i paesi che hanno presentato relazioni dal 2022. Dall'insediamento del presidente Donald Trump, l'azienda ha stretto legami più stretti con il governo degli Stati Uniti: il CEO di Coinbase Brian Armstrong è stato spesso ospite del Campidoglio e un suo rappresentante ha partecipato a una cena di raccolta fondi alla Casa Bianca in ottobre.

Consulente legato a Coinbase preso in considerazione per incarico di alto livello alla Fed

Il mandato di Jerome Powell come presidente della Federal Reserve statunitense si concluderà a maggio 2026. Sono stati fatti diversi nomi come possibili sostituti, con piattaforme predittive come Polymarket che favoriscono Kevin Hassett, consigliere economico di Trump ed ex membro del comitato consultivo di Coinbase.