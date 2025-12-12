Coinbase, il più grande exchange di criptovalute degli Stati Uniti per volume di scambi, è a pochi giorni dal lancio dei suoi mercati di previsione e delle azioni tokenizzate, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Coinbase ha in programma di annunciare la prossima settimana il lancio dei mercati predittivi e delle azioni tokenizzate, secondo quanto riportato giovedì da Bloomberg, citando fonti anonime vicine alla questione.

Interpellato da Cointelegraph, un portavoce di Coinbase ha dichiarato che mercoledì la società terrà un livestream per presentare i nuovi prodotti, senza però specificare se saranno inclusi i mercati predittivi o i titoli tokenizzati.

La notizia giunge quasi un mese dopo che la ricercatrice tecnologica Jane Manchun Wong ha riferito che Coinbase stava preparando delle landing page per i titoli tokenizzati e i mercati predittivi forniti da Kalshi. Tuttavia, la società non ha ancora rilasciato ufficialmente i prodotti.

Coinbase stringe alleanza con Kalshi

Il rapporto di Bloomberg è stato pubblicato lo stesso giorno in cui Coinbase è diventata membro della Coalition for Prediction Markets (CPM), un gruppo di operatori di mercati predittivi annunciato da Kalshi e Crypto.com.

“La missione di Coinbase è garantire la libertà finanziaria nel mondo, e i mercati predittivi, per loro natura, democratizzano la ricerca dei fatti e della verità”, ha affermato Faryar Shizad, Chief Policy Officer di Coinbase.

Ha inoltre sottolineato l'ambizione della CPM di collaborare con i responsabili politici per garantire l'accesso continuativo a questi mercati ai cittadini statunitensi.

Fondata nel 2018 dai laureati del MIT Tarek Mansour e Luana Lopes Lara, Kalshi consente agli utenti di negoziare i risultati di eventi reali proprio come se fossero asset finanziari.

La piattaforma è emersa come uno dei principali operatori del mercato delle previsioni insieme a rivali come Polymarket e Opinion, con volumi di scambi settimanali pari a circa 1 miliardo di dollari, stando ai dati riportati su Dune Analytics.

L'ingresso di Coinbase nei mercati di previsione arriva in un momento di boom del settore, con volumi di scambi settimanali che hanno raggiunto un record la scorsa settimana vicino ai 4 miliardi di dollari, anche se alcuni esperti hanno messo in dubbio l'accuratezza dei dati riportati.

Volumi settimanali di scambi sui mercati predittivi. Fonte: Dune

Gli exchange concorrenti hanno fatto a gara per lanciare mercati di previsione, con Crypto.com che a ottobre ha annunciato una piattaforma dedicata destinata all'integrazione con Trump Media.

Mercoledì, l'exchange Gemini, fondato dai gemelli Winklevoss, ha ottenuto l'approvazione della Commodity Futures Trading Commission per offrire mercati di previsione negli Stati Uniti.







