Le azioni di Coinbase sono balzate dell’8% dopo che Goldman Sachs ha promosso il titolo COIN da “neutral” a “buy”, alzando al contempo il target di prezzo a 12 mesi sulla base della crescente diversificazione della società.

In un report pubblicato lunedì, l’analista di Goldman Sachs James Yaro ha affermato che la banca mantiene un “ottimismo selettivo” nei confronti dei broker statunitensi e delle “attività di infrastruttura crypto in crescita strutturale”, come Coinbase.

La banca ha aggiornato il rating di COIN a “buy” e ha inoltre aumentato il target di prezzo a 12 mesi da 294 a 303 $ per azione. Il titolo ha chiuso la seduta con un rialzo dell’8%, attestandosi a 254,92 $ al momento della pubblicazione, con movimenti limitati nelle contrattazioni after-hours.

Ai prezzi attuali, il target di prezzo a 12 mesi di Goldman Sachs implica un potenziale rialzo di circa il 18%.

Nel report, Yaro ha evidenziato il forte potenziale di crescita di aziende crypto come Coinbase, impegnate in iniziative più ampie che vanno oltre il semplice trading di criptovalute, richiamando in particolare le opportunità legate alle infrastrutture, alla tokenizzazione e ai prediction market.

Secondo recenti dichiarazioni del CEO di Coinbase, Brian Armstrong, la società sta rafforzando la propria strategia di “everything exchange”, delineando piani per dare priorità alle stablecoin, ampliare i servizi di exchange e sviluppare ulteriormente il proprio layer-2 Base su Ethereum nel 2026.

Inoltre, Coinbase ha recentemente integrato i prediction market nella sua piattaforma in collaborazione con Kalshi, cercando di sfruttare uno dei settori in più rapida crescita nel mondo cripto lo scorso anno.

Goldman Sachs è ottimista riguardo alle crypto nel 2026

Commentando più in generale il mercato crypto, Yaro ha affermato che la banca prevede una maggiore adozione nel 2026 sia da parte dei privati che delle istituzioni, sottolineando come gli sviluppi normativi negli Stati Uniti potrebbero rafforzare il settore:

“Il nostro scenario di base prevede un'ulteriore riforma normativa in materia di cripto, che catalizzerà un'adozione ancora più diffusa e casi d'uso che vanno oltre il trading, soprattutto tra le istituzioni, la cui adozione finora è stata limitata”.

“Riconosciamo che ulteriori riforme normative, in particolare il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto presentato dal Congresso degli Stati Uniti, sarebbero fondamentali per la crescita dell'ecosistema crypto; la mancata approvazione del disegno di legge potrebbe rappresentare un ostacolo significativo”, ha aggiunto.

Il report rappresenta un forte voto di fiducia nei confronti di Coinbase e segnala un sentiment positivo verso il settore crypto da parte della banca e del suo analista. Secondo i dati di TipRanks, Yaro vanta un tasso di successo del 62% e un rendimento medio annuo di quasi il 16%.