Un professore della Columbia Business School sta sollevando preoccupazioni riguardo alla scarsità di dettagli nel piano della Borsa di New York di realizzare una blockchain per la tokenizzazione di asset reali, temendo che ciò possa andare contro l'etica delle criptovalute.

In un post pubblicato martedì su X, Omid Malekan ha affermato che l'annuncio della Borsa di New York sembrava “vaporware” e che molte domande rimangono senza risposta, tra cui su quale blockchain sarà realizzata, se i token saranno permissioned, permissionless o una combinazione di entrambi e come saranno la tokenomics e le commissioni.

Il termine vaporware si riferisce a un prodotto che è stato annunciato e pubblicizzato ma che non esiste in forma funzionale, spesso privo di dettagli concreti su come verrà implementato.





Lunedì, il NYSE e la sua società madre, l'Intercontinental Exchange, hanno dichiarato che la piattaforma consentirà il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il settlement istantaneo di azioni e fondi negoziati in borsa con un sistema post-negoziazione blockchain, che include supporto multi-chain e funzioni di custodia.

Malekan, tuttavia, ha sostenuto che il modello di business del NYSE è radicato in un'architettura “altamente centralizzata e oligopolistica”, aggiungendo in un articolo pubblicato su Fortune che nessuna quantità di informatica e crittografia potrà cambiare questa situazione, a meno che il NYSE non decida di rinunciare alle relazioni con molti dei suoi partner.

Malekan ha paragonato la decisione del NYSE a quella presa dalla società di telecomunicazioni statunitense AT&T alla fine degli anni '90, quando tentò di dominare i primi anni di Internet, sottolineando che essere pionieri in un'era tecnologica non significa necessariamente essere leader anche in quella successiva.

“La tokenizzazione rappresenta un'architettura radicalmente diversa. Richiede competenze e modelli di business diversi per essere utile”, afferma nel post su X, concludendo che non vede come la blockchain incentrata sulla tokenizzazione del NYSE possa avere successo.

Cointelegraph ha contattato il NYSE per ulteriori dettagli sul loro piano di tokenizzazione.

Dirigenti crypto: Piano di tokenizzazione Borsa di New York è una svolta epocale

Nonostante i dubbi di Malekan, altri esperti del settore hanno considerato i piani di tokenizzazione del NYSE come un fattore decisamente positivo per l'industria blockchain.

“Il trading on-chain di titoli azionari tokenizzati nativi provenienti dal NYSE, senza wrapper, senza derivati, senza diritti tokenizzati, è rialzista”, ha affermato martedì Carlos Domingo, fondatore e CEO della piattaforma di tokenizzazione RWA Securitize.

“È ora di mettere in pratica la migliore tecnologia”, aggiunge Alexander Spiegelman, responsabile della ricerca di Aptos Labs.

Mercoledì ARK Invest ha anticipato che il mercato della tokenizzazione RWA passerà da 22,2 miliardi di dollari a 11.000 miliardi di dollari entro il 2030, grazie a una maggiore chiarezza normativa e a un miglioramento delle infrastrutture di livello istituzionale.



