Un giudice federale del Tennessee ha temporaneamente bloccato i regolatori statali dall’intraprendere azioni contro la piattaforma di prediction market Kalshi, che aveva fatto causa allo Stato dopo aver ricevuto l’ordine di cessare l’offerta di contratti su eventi sportivi.

Lunedì, il giudice Aleta Trauger ha concesso un’ordinanza restrittiva temporanea e ha fissato un’udienza sulla richiesta di Kalshi di un’ingiunzione preliminare contro i regolatori del Tennessee.

Secondo il giudice, Kalshi “subirebbe danni e perdite irreparabili” a causa delle azioni dell’ente regolatore e la società “ha buone probabilità di ottenere ragione nel merito delle proprie rivendicazioni, con il rischio che i suoi diritti vengano violati” in assenza di un provvedimento restrittivo.

Il Tennessee Sports Wagering Council aveva inviato venerdì lettere di cease-and-desist a Kalshi, Polymarket e Crypto.com, ordinando loro di interrompere l’offerta di contratti su eventi sportivi nello Stato.

Il regolatore ha accusato tutti e tre di offrire prodotti di scommesse sportive senza licenza. Ha ordinato loro di interrompere l'offerta dei prodotti nel Tennessee, di annullare tutti i contratti e di rimborsare tutti gli utenti dello Stato entro il 31 gennaio, minacciando multe fino a 25.000 $ per ogni violazione.

Kalshi fa causa al Tennessee, sostenendo che abbia oltrepassato i limiti

Poco dopo aver ricevuto la lettera di diffida, Kalshi ha citato in giudizio il Tennessee Sports Wagering Council, il suo presidente William Orgen, la direttrice esecutiva Mary Beth Thomas, oltre al procuratore generale dello Stato Jonathan Skrmetti.

La società ha sostenuto che, in quanto derivatives exchange designata a livello federale, è soggetta alla “giurisdizione esclusiva” della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

“Il tentativo del Tennessee di regolamentare Kalshi interferisce con il quadro normativo federale che il Congresso ha istituito per la regolamentazione dei derivati sulle borse designate”, ha affermato la società.

Kalshi ha avanzato argomentazioni simili anche in cause intentate contro altri regolatori statali, che avevano inviato lettere di cease-and-desist alla piattaforma e ad alcuni suoi concorrenti, sostenendo che i prediction market debbano essere autorizzati a livello statale.

I tribunali del Nevada e del New Jersey si sono schierati con Kalshi, bloccando temporaneamente le azioni dei regolatori statali mentre le cause sono in corso. Al contrario, un giudice del Maryland ha respinto la richiesta di Kalshi di ottenere un blocco temporaneo.

L’azione del Tennessee contro Kalshi resta sospesa fino all’udienza sull’ingiunzione preliminare prevista per il 26 gennaio, e la piattaforma può continuare a operare nello Stato nel frattempo.