I prezzi delle criptovalute nel 2025 hanno mostrato un andamento contrastante, ma dietro le quinte e al di là della volatilità dei mercati, i cosiddetti “pilastri strutturali” — come l’accesso degli utenti, le infrastrutture di regolamento e il quadro normativo — sono migliorati, secondo Binance.

Nel corso del 2025, i prezzi del mercato crypto hanno registrato forti oscillazioni, con Bitcoin (BTC) che è passato da un minimo di 76.000 $ ad aprile a un nuovo massimo storico di oltre 126.000 $ a ottobre.

In un report pubblicato giovedì, Binance Research ha affermato che, a prescindere dai movimenti di mercato, la maggiore chiarezza normativa — grazie a iniziative come il GENIUS Act negli Stati Uniti e il MiCA in Europa — ha contribuito a consolidare le stablecoin come una “infrastruttura di regolamento globale essenziale”.

“La narrativa ottimistica è semplice: le stablecoin stanno diventando sempre più il mezzo di scambio predefinito all’interno dei mercati crypto e una soluzione sempre più pratica per i regolamenti transfrontalieri, i pagamenti e le applicazioni fintech”, ha dichiarato Binance.

“In molti casi, le stablecoin consentono agli utenti e alle aziende di accedere alle criptovalute, eliminando al contempo la volatilità che rende titubanti i nuovi arrivati”, hanno aggiunto.

Le società e le banche hanno compiuto ulteriori passi avanti nel settore crypto

Allo stesso tempo, gli strumenti di investimento regolamentati come gli exchange-traded fund (ETF) si sono espansi in termini di “ampiezza e struttura, rafforzando gli ETF come canale di accesso istituzionale preferito” e aprendo nuovi percorsi di accesso per gli utenti, ha affermato Binance.

Nel 2025, le società hanno accumulato criptovalute nei propri bilanci, con oltre 190 aziende quotate in borsa che hanno adottato strategie basate sugli asset digitali, aumentando l’adozione complessiva e l’esposizione degli investitori alle criptovalute attraverso le azioni.

Binance ha affermato che anche le banche si sono avvicinate al credito tradizionale garantito da criptovalute e che cinque grandi istituti bancari statunitensi — Bank of America, JPMorgan, BNY Mellon, Wells Fargo e Citibank — stanno lanciando o sperimentando prodotti di credito garantiti da Bitcoin.

“Queste offerte consentono ai clienti di prendere in prestito liquidità mantenendo i propri Bitcoin nel lungo periodo, evitando così vendite soggette a tassazione. L’integrazione di strutture di custodia e compliance di livello istituzionale segna una tappa importante per la finanza crypto mainstream”, hanno aggiunto.

Rete più sicura, aumento mensile degli indirizzi on-chain

Si sono registrati anche segnali di una crescita silenziosa. Il numero di indirizzi attivi on-chain ha superato i 300 milioni a giugno, per poi ridiscendere a una base di circa 230 milioni entro la fine dell’anno, “riflettendo un coinvolgimento costante e sostenuto degli utenti a livello globale”, secondo Binance.

Nel frattempo, investimenti continui da parte dei miner hanno contribuito a rafforzare la sicurezza della rete Bitcoin, con la crescita dell’hash rate e un aumento della mining difficulty del 36% su base annua.