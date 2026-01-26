L’adozione delle criptovalute sta crescendo a ritmi differenti nel mondo, con alcune regioni che avanzano molto più rapidamente di altre, secondo la società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC).

“Sebbene le reti crypto siano senza confini, l’adozione non lo è”, ha affermato PwC nel suo Global Crypto Regulation Report 2026. “I casi d’uso legati a pagamenti, rimesse, risparmio, mercati dei capitali e tokenizzazione stanno emergendo in modo disomogeneo tra le regioni”.

PwC ha osservato che l’adozione delle criptovalute dipende ancora dalle condizioni economiche, dal livello di inclusione finanziaria e dalle infrastrutture finanziarie esistenti, dando origine a un “ecosistema globale frammentato” in cui la tecnologia viene utilizzata per risolvere “problemi molto diversi” nei vari mercati.

Il report arriva in un momento in cui l’adozione di blockchain e criptovalute ha registrato un’accelerazione negli Stati Uniti, dove l’amministrazione crypto-friendly di Trump ha rafforzato la fiducia delle istituzioni nel lanciare prodotti legati alle criptovalute e alle stablecoin.

L'interesse istituzionale per le criptovalute ha superato il punto di non ritorno

Nel frattempo, PwC ha affermato che l'interesse istituzionale per le crypto ha “superato il punto di reversibilità”.

“Banche, asset manager, fornitori di servizi di pagamento e grandi aziende stanno integrando gli asset digitali nelle infrastrutture di base, nei bilanci e nei modelli operativi”, ha affermato PwC. “Non si tratta più di una scelta facoltativa o marginale”.

Sebbene l'amministrazione Trump si sia adoperata per approvare una normativa sulle criptovalute, alcuni analisti temono che una futura amministrazione meno pro-crypto possa influenzare il sentiment delle istituzioni.

Mercoledì, Ki Young Ju di CryptoQuant ha sottolineato che i fondi istituzionali hanno acquistato 577.000 Bitcoin (BTC) nell'ultimo anno, per un valore equivalente a circa 53 miliardi di dollari.

“La domanda istituzionale per Bitcoin rimane forte”, ha affermato.

PwC ha dichiarato che, man mano che le istituzioni si impegnano nel settore crypto, “ridefiniscono le norme di mercato in termini di scala, governance, resilienza e responsabilità, sostituendo le pratiche native del settore crypto con quelle istituzionali”.

È improbabile che le istituzioni spingano i prezzi così in alto come sperato

Sebbene l'interesse istituzionale per le crypto sia in aumento, alcuni analisti non prevedono che questo influenzi i prezzi nella misura sperata dal mercato.

Luke Gromen, ricercatore macroeconomico e fondatore di FFTT, ha affermato che gli investitori istituzionali non saranno probabilmente quelli che spingeranno Bitcoin verso nuovi massimi quest'anno, senza un evento in grado di influenzare il mercato.

“Se contate sugli investitori istituzionali per far salire il prezzo da 90 a 150, se questo è il vostro piano, probabilmente non accadrà senza un catalizzatore importante”, ha dichiarato Gromen mercoledì.