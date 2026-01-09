Secondo un dirigente del settore, l’adozione di massa delle criptovalute potrebbe essere solo una questione di tempo, poiché le generazioni più anziane — generalmente più avverse alle crypto — finiranno per trasferire la propria ricchezza ai discendenti.

Durante una puntata di martedì del programma Milk Road, Zac Prince, responsabile di Galaxy One, la divisione bancaria di Galaxy Digital, ha previsto che con il passaggio generazionale e l’eredità degli asset da parte delle generazioni più giovani, una parte di questa ricchezza potrebbe confluire nel settore crypto.

“Vedo spesso discussioni sul fatto che i giovani siano penalizzati perché le generazioni più anziane detengono gran parte della ricchezza”, ha affermato Prince, aggiungendo che prima o poi inizierà un trasferimento di patrimonio e che, quando accadrà, “le preferenze delle generazioni più giovani conteranno di più”.

Secondo le stime della banca d’investimento UBS nel Global Wealth Report 2025, gli americani detengono complessivamente circa 163.000 miliardi di dollari in ricchezza. I baby boomer — nati tra il 1946 e il 1964 — ne rappresentano oltre la metà, con asset pari a circa 83.300 miliardi di dollari.

Zac Prince di Galaxy Digital ipotizza che quando le generazioni più giovani erediteranno il patrimonio dai parenti più anziani, questo potrebbe finire nelle cripto. Fonte: YouTube

Un report sullo stato delle crypto nel Q4 pubblicato dall'exchange Coinbase ha rilevato che gli investitori più giovani sono più propensi a detenere crypto rispetto a quelli più anziani. Circa il 25% dei trader più giovani ha dichiarato di detenere asset non tradizionali come crypto, derivati e investimenti privati, tre volte di più rispetto all'8% riportato dagli investitori più anziani.

Una generazione esperta di tecnologia e con disponibilità economica potrebbe lavorare nel settore crypto

Un altro aspetto che potrebbe rivelarsi vantaggioso per il settore è l'affinità delle generazioni più giovani con la tecnologia rispetto a quelle più anziane, ha ipotizzato Prince.

Nuovi progressi con app che offrono trading quasi istantaneo e “diversi tipi di prodotti in un unico posto, un'interfaccia utente davvero intuitiva rispetto a quella tradizionale, dove bisogna prendere il telefono e chiamare il proprio broker o fissare un appuntamento con il proprio consulente finanziario per fare qualsiasi cosa. Penso che questi trend siano a nostro favore”, ha aggiunto.

I baby boomer potrebbero già aver iniziato ad apprezzare le crypto

Tuttavia, i boomer e gli investitori più anziani potrebbero già aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo crypto. Un sondaggio dell’exchange australiano CoinSpot, pubblicato nell’aprile dello scorso anno, ha rilevato che il 38,5% degli australiani con più di 60 anni si è dichiarato aperto a investire in crypto in futuro, una percentuale in linea con la media nazionale del 37,8%.

Un altro sondaggio del 2024 condotto dall’exchange australiano Independent Reserve ha evidenziato tassi più elevati di possesso di criptovalute tra i baby boomer, con la fascia degli over 65 che è triplicata fino al 6% tra il 2019 e il 2024.