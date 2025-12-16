L'operatore di crypto ATM Bitcoin Bancorp, precedentemente noto come Bullet Blockchain, ha dichiarato che installerà fino a 200 macchine in Texas nell'ambito della sua strategia di espansione nazionale.

In un comunicato pubblicato lunedì, Bitcoin Bancorp ha affermato che l'ingresso in Texas, previsto per il primo trimestre del 2026, fa parte di una strategia di installazione di ATM a livello nazionale. L'azienda ha definito il Texas “una delle giurisdizioni più all'avanguardia nel settore crypto”, citando la “normativa favorevole alle imprese”, le “leggi modernizzate sul trasferimento di denaro” e il “contesto politico favorevole all'innovazione” dello Stato.

Il Texas, secondo Stato più popoloso degli Stati Uniti con 32 milioni di abitanti, è diventato un importante hub crypto. Oltre agli operatori ATM come Bitcoin Depot e CoinFlip, che hanno installato dei distributori automatici, lo Stato ospita diversi miner di Bitcoin (BTC), tra cui Riot Platforms, Cipher Mining e Bitdeer.

Lo scorso anno, i legislatori texani sono stati i primi ad approvare una legge strategica sulla riserva di Bitcoin, che consente allo Stato di detenere la criptovaluta come parte delle sue attività finanziarie a lungo termine. Il testo del disegno di legge consentirebbe ad altri asset digitali di qualificarsi per gli acquisti, indicando come Ether (ETH) possa essere il prossimo obiettivo nella strategia di investimento dello Stato.

Il Texas investe in ETF su Bitcoin nell'ambito della strategia di riserva

A giugno, il governatore del Texas Gregg Abbot ha firmato una legge che autorizza un fondo gestito dallo Stato che può detenere Bitcoin. A novembre, i funzionari statali hanno dichiarato di aver acquistato azioni per un valore di 5 milioni di dollari nel fondo negoziato in borsa spot BTC di BlackRock, con l'intenzione di investire altri 5 milioni di dollari direttamente nella criptovaluta.

Altri stati degli Stati Uniti, tra cui l'Arizona e il New Hampshire, hanno approvato leggi simili che consentono ai loro tesori di detenere asset digitali. Tuttavia, nessuno dei due sembra aver annunciato pubblicamente acquisti significativi da quando le leggi sono state approvate nel 2025.