Crypto.com, exchange di criptovalute, avrebbe abbandonato un accordo di sponsorizzazione da mezzo miliardo di dollari con la Union of European Football Associations Champions League.

Secondo quanto riportato mercoledì da SportBusiness, Crypto.com si è tirato fuori da un accordo da 495 milioni di dollari con la Union of European Football Associations, o UEFA, ormai prossimo alla firma, perché il suo team legale ha citato problemi normativi relativi alle licenze dell'exchange nel Regno Unito, in Francia e in Italia. Se l'accordo fosse andato in porto, il marchio di Crypto.com sarebbe stato presente nella UEFA Champions League per cinque stagioni, al costo di circa 100 milioni di dollari a stagione, fino al 2027.

Secondo quanto riportato da SportBusiness, la UEFA ha perso per un soffio quella che doveva essere una delle più grandi sponsorizzazioni di sempre per la Champions League, poiché l'accordo con la piattaforma cripto è saltato all'ultimo momento. https://t.co/nnD5CjmF8Z — SportBusiness (@SportBusiness) August 31, 2022

Uefa narrowly missed out on what was set to be one of its largest-ever sponsorships for the Champions League earlier this summer when a deal with the cryptocurrency platform fell through at the last moment, SportBusiness understands. https://t.co/nnD5CjmF8Z — SportBusiness (@SportBusiness) August 31, 2022

L'agenzia di stampa sportiva ha riferito che Crypto.com è subentrato come potenziale sponsor a seguito dell'abbandono da parte della Champions League di Gazprom, azienda energetica controllata dal governo russo, in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del Paese. In seguito alle azioni della Russia, molti Stati Europei hanno annunciato piani per rendersi indipendenti dalle forniture di petrolio e gas del Paese, nel tentativo di non aiutare la sua economia durante la guerra.

In precedenza, Crypto.com aveva annunciato importanti sponsorizzazioni di eventi e squadre sportive, pagando milioni di dollari in costi pubblicitari. L'azienda ha coinvolto l'attore Matt Damon nel suo spot televisivo "Fortune Favors the Brave", lanciato a ottobre.

Nel 2021, l'exchange ha stretto una partnership con la Formula 1 per la serie Sprint, dopo aver precedentemente accettato di sponsorizzare il team Aston Martin nell'evento sportivo, e ha siglato un accordo ventennale da 700 milioni di dollari per rinominare lo Staples Center di Los Angeles in Crypto.com Arena. Nel 2022, inoltre, ha siglato un accordo di sponsorizzazione quinquennale con l'Australia Football League per 25 milioni di dollari ed è diventato uno degli sponsor ufficiali della Coppa del Mondo FIFA in Qatar.

Nel corso della recente flessione del mercato, Kris Marszalek, CEO di Crypto.com, ha annunciato che l'exchange avrebbe tagliato 260 persone dal suo organico aziendale, pari al 5% dei dipendenti. Non è chiaro se il calo dei prezzi delle criptovalute possa influire negativamente sugli accordi di sponsorizzazione a lungo termine della piattaforma.

Cointelegraph ha contattato Crypto.com, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.