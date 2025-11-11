La scorsa settimana i prodotti di investimento in criptovalute hanno subito una forte pressione di vendita, con i fondi crypto che hanno registrato una seconda settimana consecutiva di deflussi a causa del persistente sentiment negativo sui mercati.

Secondo quanto riportato lunedì da CoinShares, la settimana precedente i prodotti negoziati in borsa (ETP) crypto hanno registrato deflussi per 1,17 miliardi di dollari, pari a un aumento del 70% circa rispetto ai 360 milioni di dollari registrati la settimana precedente.

Il responsabile della ricerca di CoinShares, James Butterfill, ha attribuito il sell-off al trend negativo in atto sul mercato crypto dopo il flash crash del 10 ottobre, unitamente all'incertezza su un potenziale taglio dei tassi di interesse statunitensi a dicembre.

I volumi di trading degli ETP si sono mantenuti elevati a 43 miliardi di dollari per la settimana, sostiene Butterfill, sottolineando una breve ripresa giovedì, grazie all'ottimismo in merito alla chiusura del governo statunitense. Tuttavia, venerdì si è assistito a un nuovo deflusso, quando tali speranze sono svanite, aggiunge.

Persistono i deflussi di Bitcoin, Ether non mantiene la posizione

Come nella settimana precedente, gli ETP su Bitcoin (BTC) hanno guidato i deflussi della scorsa settimana con 932 milioni di dollari, in leggero calo rispetto ai 946 milioni della settimana precedente.

I fondi su Ether (ETH) non sono riusciti a resistere al momentum negativo, registrando deflussi per 438 milioni di dollari dopo aver ottenuto afflussi per 57 milioni nella settimana precedente.

Flussi di crypto ETP per asset a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares



Gli ETP Bitcoin short hanno proseguito il trend negativo, registrando afflussi pari a 11,8 milioni di dollari la scorsa settimana. “Questo dato, insieme agli afflussi simili registrati un paio di settimane fa, costituisce il valore settimanale più alto da maggio 2025”, rileva Butterfill di CoinShares.

Solana e XRP sfidano il trend

La scorsa settimana, diverse altcoin hanno saputo resistere alla svendita degli ETP crypto, guidate da Solana (SOL) con 118 milioni di dollari di afflussi. Butterfill evidenzia che nelle ultime nove settimane gli afflussi negli ETP SOL hanno raggiunto un totale di 2,1 miliardi di dollari.

Anche altre altcoin come XRP (XRP), Hedera (HBAR) e Hyperliquid (HYPE) hanno registrato flussi in entrata, con un guadagno netto rispettivamente di 28 milioni, 27 milioni e 4,2 milioni di dollari.

Dopo due settimane consecutive di deflussi per un totale di 1,5 miliardi di dollari, il patrimonio gestito in crypto ETP è scivolato a 207,5 miliardi di dollari, il livello più basso da metà luglio. All'inizio di ottobre il patrimonio gestito ha raggiunto il picco di oltre 254 miliardi di dollari.