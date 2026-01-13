I prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato deflussi significativi la scorsa settimana, con quattro giorni consecutivi di prelievi che hanno cancellato parte degli afflussi pari a 1,5 miliardi di dollari registrati nei primi due giorni di trading del 2026.

I crypto ⁠exchange-traded products (ETP) hanno registrato deflussi pari a 454 milioni di dollari la scorsa settimana, secondo quanto riportato lunedì dal crypto asset manager europeo CoinShares.

“Questo cambio di sentiment sembra derivare principalmente dalle preoccupazioni degli investitori per il ridimensionamento delle prospettive di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a marzo, alla luce dei recenti dati macroeconomici”, ha dichiarato James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares, nell’aggiornamento.

Nonostante i deflussi della scorsa settimana, i flussi da inizio mese restano positivi per 229 milioni di dollari, dopo afflussi per 582 milioni di dollari registrati nella settimana precedente.

Bitcoin guida il sentiment negativo con deflussi per $405 milioni

Bitcoin (BTC) ha guidato il sentiment negativo dei crypto ETP la scorsa settimana, registrando deflussi per 405 milioni di dollari. I fondi short su Bitcoin hanno invece segnato deflussi più contenuti, pari a 9 milioni di dollari, lasciando un sentiment complessivamente contrastante sul mercato per l’asset, ha osservato Butterfill.

Al contrario, i fondi su altcoin come XRP (XRP), Solana (SOL) e Sui (SUI) hanno mantenuto un trend positivo, con afflussi rispettivamente per circa 46 milioni, 33 milioni e 8 milioni di dollari.

Flussi settimanali di crypto ETP per asset a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte CoinShares

I fondi Ether (ETH) hanno registrato deflussi per 116 milioni di dollari, mentre i prodotti altcoin multi-asset hanno riportato deflussi complessivi pari a 21 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti sono l'unico mercato ad aver subito perdite ingenti

Dal punto di vista geografico, gli Stati Uniti sono stati l'unico mercato a registrare un sentiment negativo, con deflussi pari a 569 milioni di dollari.

Al contrario, diversi paesi, tra cui Germania, Canada e Svizzera, hanno registrato afflussi rispettivamente pari a 59 milioni, 25 milioni e 21 milioni di dollari.

Flussi settimanali di crypto ETP per paese a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte:: CoinShares

Alla fine della scorsa settimana, gli emittenti di crypto ETP detenevano 181,9 miliardi di dollari in asset in gestione, in leggero aumento rispetto ai 181,3 miliardi della settimana precedente.

I prodotti iShares di BlackRock e Profunds Group hanno guidato gli afflussi rispettivamente con 181 milioni e 180 milioni di dollari, mentre Fidelity Investments e Grayscale Investments hanno registrato deflussi per 454 milioni e 360 milioni di dollari.