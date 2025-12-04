I prodotti di investimento in criptovalute hanno interrotto una serie di quattro settimane consecutive di perdite, attirando circa 1 miliardo di dollari di nuovi capitali dopo quattro settimane consecutive di perdite per un totale di 5,5 miliardi di dollari.

La scorsa settimana, i prodotti negoziati in borsa (ETP) su criptovalute hanno registrato afflussi per 1,07 miliardi di dollari, la prima settimana di guadagni da fine ottobre, secondo quanto riportato dal gestore europeo di crypto-asset CoinShares.

James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares, ha attribuito il rimbalzo all'ottimismo suscitato da un potenziale taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti, a seguito delle dichiarazioni di John Williams, membro del Federal Open Market Committee (FOMC).

“L'inversione di tendenza del sentiment fa seguito alle dichiarazioni di John Williams, membro del FOMC, secondo cui la politica monetaria rimane restrittiva, alimentando le speranze di un taglio dei tassi di interesse questo mese”, sottolinea Butterfill.

XRP registra i maggiori afflussi mai registrati

Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e XRP (XRP) vantano le migliori performance in termini di afflussi ETP della scorsa settimana, con Bitcoin in testa con 464 milioni di dollari. Ether e XRP seguono rispettivamente con 309 milioni e 289 milioni di dollari.

Nonostante i guadagni settimanali, sia Bitcoin che Ether rimangono in territorio negativo per il mese, con deflussi rispettivamente di 2,8 miliardi e 1,4 miliardi di dollari.

Flussi settimanali di ETP su criptovalute per asset a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

I fondi su XRP hanno registrato un andamento opposto. Stando a CoinShares, hanno registrato afflussi mensili pari a quasi 790 milioni di dollari, compreso il più grande afflusso settimanale mai registrato per questo asset.

Butterfill riconduce l'impennata di XRP al recente lancio di exchange-traded fund (ETF) negli Stati Uniti, come l'XRP ETF di Canary Capital, che ha debuttato a metà novembre.

A livello regionale, gli Stati Uniti hanno guidato gli afflussi con quasi 1 miliardo di dollari, nonostante il trading sottotono registrato durante la settimana del Ringraziamento, riferisce Butterfill.

Flussi settimanali di ETP su criptovalute per emittente a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte:CoinShares

Tra gli emittenti, Fidelity ha registrato i maggiori afflussi con 230 milioni di dollari, seguita da Volatility Shares Trust con 160 milioni di dollari e iShares di BlackRock con 120 milioni di dollari.

Il rimbalzo degli ETP crypto coincide con i guadagni a breve termine registrati la scorsa settimana sui mercati, con Bitcoin che ha superato quota 90.000$.