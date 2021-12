Durante una recente intervista con Bloomberg News, Jesse Powell, fondatore e CEO di Kraken, ha riferito che il crypto exchange lancerà un marketplace di token non fungibili (NFT) che permetterà agli utenti di prendere in prestito fondi collateralizzando i loro NFT.

Powell ha spiegato che la società prevede di entrare nel settore NFT all'inizio del 2022, sperando di aggiungere la funzione per determinare il valore di liquidazione di un NFT e se possa essere messo come garanzia per un prestito:

"Se depositi un CryptoPunk su Kraken, vogliamo essere in grado di riflettere il suo valore sul tuo conto. [...] E se lo desideri, prendere in prestito dei fondi collateralizzandolo".

Il valore degli NFT, tuttavia, è relativo e solo una piccola percentuale di proprietari di token detiene un oggetto digitale da collezione valutato quanto un CryptoPunk, il cui prezzo minimo è 66,9 Ether (ETH) o 273.673 dollari al momento della pubblicazione.

Secondo Powell, l'utilità degli NFT incrementerà il prossimo anno:

"La fase uno comprendeva la speculazione, la fase due acquistare arte e sostenere gli artisti, la fase tre sarà l'uso funzionale degli NFT".

Inoltre, Kraken ha recentemente acquisito Staked, una piattaforma infrastrutturale che permette di mettere in staking le criptovalute in modalità non-custodial, nel tentativo di attrarre nuovi investitori. I clienti di Kraken saranno ora in grado di guadagnare criptovalute e rendimenti mantenendo il controllo dei loro asset digitali.

Fondato nel 2011, Kraken è uno dei più grandi crypto-exchange in tutto il mondo, classificandosi tra i primi in termini di liquidità media, volume e riserve di asset digitali, secondo i dati di CoinMarketCap.

L'annuncio di Kraken dimostra come i prestiti supportati da NFT stiano diventando sempre più comuni, seguendo l'esempio di diverse piattaforme DeFi, tra cui Arcade e Nexo, che offrono già questo nuovo modello di prestito. Come recentemente riportato da Cointelegraph, Arcade ha chiuso un round di finanziamento di 15 milioni di dollari a dicembre per far crescere le sue offerte e attrarre più investitori alla sua piattaforma NFT collateralizzata.