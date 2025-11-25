Nelle ultime quattro settimane, i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato deflussi per quasi 5 miliardi di dollari, sebbene gli afflussi registrati negli ultimi giorni della scorsa settimana abbiano offerto un piccolo segnale di miglioramento del sentiment.

Stando al rapporto di ricerca pubblicato lunedì da CoinShares, la scorsa settimana i prodotti negoziati in borsa (ETP) legati alle criptovalute hanno registrato deflussi per 1,94 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto ai 2 miliardi di dollari della settimana precedente.

Il totale delle quattro settimane è ora pari a 4,9 miliardi di dollari, registrando il terzo deflusso più consistente mai registrato. Solo il sell-off causato dai dazi di marzo e la flessione di febbraio 2018 sono risultati di entità maggiore.

Tuttavia, CoinShares rileva “timidi segnali di inversione di tendenza”, citando 258 milioni di dollari di afflussi negli ultimi giorni di negoziazione della settimana, dopo sette giorni consecutivi di disimpegni.

Flussi settimanali di crypto asset, in milioni di dollari USA. Fonte:CoinShares

Fondi XRP contrastano calo generale

I prodotti di investimento XRP (XRP) costituiscono un raro spunto favorevole. I prodotti negoziati in borsa (ETP) XRP registrano 89,3 milioni di dollari di afflussi la scorsa settimana, sfidando la recessione generale nonostante il token abbia registrato un calo del 6,9%.

Gli ETP Solana (SOL) sono invece in rosso con 156 milioni di dollari di deflussi e SOL in calo del 3,5%, secondo i dati di Cointelegraph.

Andamento settimanale di XRP e SOL. Fonte: Cointelegraph

I prodotti su Bitcoin (BTC) registrano il maggior deflusso, pari a 1,27 miliardi di dollari, seguiti dai fondi su Ether (ETH) con 589 milioni di dollari di deflussi settimanali.

Al contempo, i trader di maggior successo del settore, monitorati come trader “smart money” sulla piattaforma di intelligence blockchain di Nansen, scommettono sull'apprezzamento di breve termine del token XRP.

I trader smart in testa a posizioni dei perpetual futures su Hyperliquid. Fonte: Nansen

Secondo Nansen, nelle ultime 24 ore gli operatori finanziari più accorti hanno assunto posizioni long in leva per un valore complessivo di 10,4 milioni di dollari, con un saldo netto di 74 milioni di dollari.

Tuttavia, gli operatori più accorti continuano a scommettere su un ulteriore calo di Bitcoin, con posizioni short nette cumulative per un valore di 325 milioni di dollari.