La scorsa settimana i prodotti di investimento in criptovalute hanno continuato a guadagnare slancio, con afflussi nei fondi superiori a quelli di tutte le altre settimane del 2026 finora e registrando i maggiori guadagni da ottobre.

Secondo quanto riportato lunedì dal gestore europeo di cripto-asset CoinShares, la scorsa settimana i prodotti negoziati in borsa (ETP) in criptovalute hanno attirato afflussi per 2,17 miliardi di dollari.

La maggior parte degli afflussi è arrivata a inizio settimana, anche se venerdì il clima è cambiato con 378 milioni di dollari di deflussi a causa dell'escalation geopolitica in Groenlandia e delle nuove preoccupazioni sui dazi, spiega James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares.

“Il clima è stato influenzato anche dalle voci secondo cui Kevin Hassett, uno dei principali candidati alla presidenza della Fed statunitense e noto sostenitore di una politica monetaria accomodante, potrebbe rimanere al suo attuale ruolo”, aggiunge l'analista.

Bitcoin guida rialzo con afflussi pari a 1,6 miliardi di dollari

La maggior parte dei guadagni registrati dai fondi crypto la scorsa settimana si è concentrata su Bitcoin (BTC), attirando 1,55 miliardi di dollari di afflussi, pari a oltre il 71% del totale settimanale.

I fondi Ether (ETH) hanno richiamato 496 milioni di dollari di afflussi, seguiti dai fondi XRP (XRP) e Solana (SOL), che hanno totalizzato rispettivamente circa 70 milioni e 46 milioni di dollari. Le altcoin minori come Sui (SUI) e Hedera (HBAR) hanno invece registrato afflussi pari a 5,7 milioni e 2,6 milioni di dollari.

Flussi settimanali di crypto ETP per asset a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

Butterfill di CoinShares aggiunge che gli afflussi di Ether e Solana hanno resistito nonostante le proposte del CLARITY Act della Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti, che potrebbero limitare i rendimenti offerti dalle stablecoin.

Correlato: Bitcoin ETF registrano afflussi record nel 2026 mentre BTC rimbalza sopra i 97.000$

I prodotti di investimento multi-asset e short su Bitcoin sono stati gli unici due a registrare deflussi mensili entro venerdì, per un totale di 32 milioni di dollari e 8,6 milioni di dollari.

La scorsa settimana tutti i principali emittenti hanno registrato notevoli guadagni, con gli exchange-traded fund (ETF) iShares di BlackRock in testa alla classifica con 1,3 miliardi di dollari di afflussi. Grayscale Investments e Fidelity Investments hanno fatto seguito con rispettivamente 257 milioni e 229 milioni di dollari.

Flussi settimanali su crypto ETP per emittente a venerdì (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

A livello geografico, gli Stati Uniti hanno guidato gli afflussi con 2 miliardi di dollari, mentre Svezia e Brasile hanno registrato deflussi minori, rispettivamente di 4,3 milioni e 1 milione di dollari.

Con gli ultimi afflussi, il patrimonio totale gestito dai fondi crypto ha superato i 193 miliardi di dollari per la prima volta da inizio novembre.