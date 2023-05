In ciò che potrebbe suonare come una parodia, l'economista, promotore dell'oro e scettico nei confronti delle criptovalute Peter Schiff ha presentato una collezione d'arte di token non fungibili (NFT) sulla rete Bitcoin che verrà presto messa all'asta.

La reazione della crypto community è stata variegata, con utenti generalmente perplessi, divertiti o accoglienti – soprattutto i sostenitori degli Ordinals – con alcuni di loro pronti a sottolineare l'apparente ipocrisia.

L'hanno hackerato, giusto? Mi sono appena teletrasportato in una linea temporale diversa? Sono confuso

its a hack right?



did i just teleport to a different timeline?



im so confused — Deezy (@CryptoDmack) May 26, 2023

Per anni Schiff ha attaccato attivamente le criptovalute, in particolare Bitcoin (BTC), sostenendo che BTC sia uno schema Ponzi senza alcun valore intrinseco.

Malgrado ciò, il 27 maggio Schiff ha presentato su Twitter la collezione NFT "Golden Triumph" in collaborazione con ciò che reputa uno dei suoi "artisti preferiti", il quale usa lo pseudonimo di "Market Price".

Sono lieto di annunciare un progetto artistico con uno dei miei artisti preferiti, Market Price. Questa collaborazione prevede il dipinto originale "Golden Triumph" e una serie di stampe e Ordinals iscritti sulla blockchain #Bitcoin. Per informazioni visitate il sito http://1marketprice.com/golden

Golden Triumph consiste in un dipinto fisico su tela di lino ad olio raffigurante una mano umana che regge un lingotto d'oro, 50 stampe su carta d'archivio raffiguranti la stessa immagine e 50 versioni digitali iscritte come Ordinals NFT su Bitcoin.

La collezione sarà venduta attraverso un'asta in due fasi che inizierà il 2 giugno e terminerà il 9 giugno. Per gli Ordinals, il miglior offerente riceverà il numero 1 della collezione, mentre i successivi 49 offerenti li riceveranno in ordine decrescente.

Tuttavia, sembra che Schiff non abbia cambiato completamente idea su BTC, ma che si sia reso conto di un caso d'uso per la tecnologia blockchain: la proprietà verificabile di asset come l'arte mediante gli NFT.

Commentando il tweet di Schiff, l'utente Twitter LoneStartBitcoin ha domandato: "Quindi... ha valore mettere le tue iscrizioni 'd'oro' su Bitcoin, ma bitcoin [BTC] stesso non ha valore?". "Esatto", ha risposto Schiff.

Oltre al suo disprezzo per le criptovalute, Schiff ha anche criticato gli NFT in diverse occasioni in passato.

In un blog post di marzo 2021, Schiff ha descritto gli NFT come "asset falsi" che non offrono altro che la proprietà di un'immagine digitale che può essere "replicata all'infinito" online.

"Ma anche come proprietario dell'immagine, non sarete in grado di controllarne l'accesso. Il file è stato copiato migliaia di volte, quindi chiunque abbia accesso a Internet può visualizzarlo tanto quanto voi", ha aggiunto.

1) Cosa

Il netto cambiamento di opinione ricalca quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha attaccato aggressivamente le criptovalute in diverse occasioni per poi dedicarsi agli NFT.

A dicembre 2022, Trump ha annunciato un "importante progetto" ritenuto dai sostenitori di natura politica, per poi svelare la collezione di Trump Digital Trading Cards.

Traduzione a cura di Walter Rizzo