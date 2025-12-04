Il mercato del crypto lending è più trasparente che mai, guidato da aziende come Tether, Nexo e Galaxy, e ha appena raggiunto un portafoglio prestiti complessivo di quasi 25 miliardi di dollari in essere nel terzo trimestre.

Secondo Galaxy Research, da inizio 2024 la dimensione del mercato del crypto lending è aumentata di oltre il 200%. L'ultimo trimestre lo colloca al livello più alto dal picco raggiunto nel primo trimestre del 2022.

Tuttavia, non è ancora tornato al picco di 37 miliardi di dollari raggiunto allora.

La differenza principale tra allora e oggi è il numero di nuove piattaforme di prestiti finanziari centralizzati e una maggiore trasparenza, sostiene Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy.

Domenica Thorn ha dichiarato di essere orgoglioso del grafico e della trasparenza dei suoi collaboratori, aggiungendo che si tratta di un “grande cambiamento rispetto ai precedenti cicli di mercato”.

Il panorama del crypto lending ha visto nascere molte nuove piattaforme negli ultimi tre anni. Fonte: Alex Thorn

Tether e nuovi operatori dominano il mercato del lending CeFi

Durante il precedente picco del ciclo di mercato, il panorama del lending CeFi era dominato da una manciata di piattaforme.

Tra queste figuravano Genesis, BlockFi, Celsius e Voyager, tutte significativamente colpite dalla loro esposizione all'exchange FTX, collassato a novembre 2022.

Celsius aveva già presentato istanza di fallimento a luglio 2022, prima della scomparsa di FTX, principalmente a causa dell'esposizione a Three Arrows Capital.

Tuttavia, Thorn sostiene che, in seguito all'uscita di molte piattaforme legate a FTX, il vuoto è stato colmato da operatori più trasparenti e da prassi più virtuose.

L'emittente di stablecoin Tether ha 14,6 miliardi di dollari di prestiti in essere, pari al 60% della quota di mercato, al 30 settembre. Nexo e Galaxy sono al secondo e terzo posto, rispettivamente, con 2 miliardi e 1,8 miliardi di dollari di prestiti, secondo quanto riportato da Galaxy.

Tether pubblica attestazioni trimestrali, mentre i dati di Galaxy e Coinbase sono presentati sotto forma di relazioni finanziarie pubbliche. Nexo fornisce proattivamente i dati a Galaxy Research, sostiene Thorn.

Anche i prestiti CeFi sono diventati molto più conservativi dopo il crollo del 2022.

I prestiti non garantiti sono in gran parte scomparsi, in quanto le aziende sopravvissute hanno adottato controlli di rischio più severi, standard di garanzia totale e una maggiore trasparenza per perseguire quotazioni pubbliche e capitali istituzionali.

Lending DeFi ai massimi storici

Parallelamente, il valore in dollari dei prestiti in essere sulle applicazioni di finanza decentralizzata ha raggiunto un altro nuovo massimo storico di fine trimestre nel Q3, incrementando del 54,8% fino a raggiungere i 41 miliardi di dollari, come riportato da Galaxy il mese scorso.

Combinando le app DeFi con le piattaforme di prestito CeFi, a fine trimestre si contavano 65,4 miliardi di dollari di prestiti garantiti da criptovalute in essere: un nuovo massimo storico