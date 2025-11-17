Secondo Anthony Bassili, presidente di Coinbase Asset Management, gli investitori medi non hanno ancora raggiunto un consenso chiaro su quali crypto asset, oltre ai primi due, meritino seria attenzione.

“C'è una visione molto, molto chiara nella community degli investitori sul fatto che il primo asset giusto da inserire nel proprio portafoglio sia Bitcoin. Il secondo è Ethereum”, sostiene Bassili durante un'intervista con Cointelegraph alla conferenza The Bridge tenutasi mercoledì a New York City.

Bassili sottolinea che Solana (SOL) è “forse” il terzo asset da tener d’occhio. “Il mercato è molto incerto su quale sia il successivo asset da possedere dopo questi”, afferma, aggiungendo che dopo Solana vi è un “divario molto ampio” con XRP (XRP).

Bassili: Quarta posizione ancora incerta

“Dobbiamo verificare l'adeguatezza del prodotto al mercato della prossima rete o della prossima applicazione che entrerà in quella quarta posizione”, aggiunge.

Bassili afferma che, nonostante XRP “stia facendo un ottimo lavoro in termini di esecuzione”, gli investitori necessitano di una maggiore velocità della rete. “Quindi è necessario che facciano effettivamente parte dell'ecosistema di liquidità”, conclude.

Anthony Bassili si è rivolto a Cointelegraph durante la conferenza The Bridge tenutasi mercoledì a New York City. Fonte: Cointelegraph

Giovedì, l'ETF XRP di Canary Capital ha chiuso il suo primo giorno con un volume di scambi pari a 58 milioni di dollari, registrando il miglior debutto del 2025 tra gli ETF tradizionali e quelli basati su criptovalute.

Bassili evidenzia i significativi progressi compiuti da Ripple, tra cui l'acquisizione di un custodian, di un livello di orchestrazione di stablecoin e di un broker-dealer.

Bassili: XRP sta “compiendo tutti i passi giusti”

“Quindi stanno compiendo tutti i passi giusti. La domanda è: il mercato ritiene che siano pronti per divenire uno dei prossimi quattro asset principali?”, commenta Bassili.

Bassili sottolinea che, sebbene i mercati crypto spesso valutino gli asset sulla base di narrative e speculazioni, un'analisi più approfondita dei flussi di cassa può rapidamente cambiare la percezione.

“Vedrete che il mercato non valuta le cose molto bene, perché comincia a diventare più realistico”, conclude.