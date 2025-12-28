Secondo un analista crypto, che ha suggerito che Bitcoin potrebbe ancora scendere fino a circa 75.000$, i trader crypto non hanno ancora mostrato abbastanza apprensione sui social media da confermare il raggiungimento del minimo di mercato.

“Sembra molto allettante avvicinarsi ancora di più a tale livello”, sostiene Maksim Balashevich, fondatore della piattaforma di sentiment del mercato crypto Santiment, in un video pubblicato venerdì su YouTube.

Un movimento a quel livello rappresenterebbe un calo di circa il 14,77% rispetto al prezzo attuale di 88.350$ di Bitcoin (BTC), secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un aumento dell'1,81%. Fonte: CoinMarketCap

Balashevich ha sottolineato che la sua esitazione deriva dall'ottimismo diffuso online riguardo a un'inversione di tendenza nel breve termine, che secondo lui non si verifica solitamente quando si sta formando un vero e proprio minimo di mercato.

“La gente non è abbastanza spaventata per raggiungere il minimo”, dichiara Santiment in un report pubblicato lo stesso giorno.

Balashevich: Commenti eccessivamente ottimistici “non sono ciò che voglio vedere”

“In un particolare canale dominato dal pubblico o dal commercio retail, si discute principalmente del taglio dei tassi da parte della Banca del Giappone, i ribassisti sono rimasti intrappolati e ora continueremo a salire da qui”, aggiunge.

“Questo tipo di dichiarazioni non sono ciò che vorrei vedere”, prosegue, precisando che se le circostanze fossero diverse, sarebbe “molto fiducioso” nel prevedere un minimo di mercato.

Venerdì la banca centrale giapponese ha portato i tassi di interesse al massimo storico degli ultimi 30 anni, pari allo 0,75%, operazione che in passato è stata associata a correzioni del 20% circa per Bitcoin.

Tuttavia, Balashevich ritiene che un calo a questo livello di prezzo potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per i trader.

Giovedì, Jurrien Timmer, direttore della ricerca macroeconomica globale di Fidelity, ha affermato la possibilità di un “anno sabbatico” per Bitcoin nel 2026, con un potenziale declino del prezzo a circa 65.000$.

Altri analisti, come il responsabile degli investimenti di Bitwise Matt Hougan, prevedono che il 2026 sarà un “anno positivo” per Bitcoin.

Indicatori mercato crypto in contrasto con previsioni di Balashevich

Sebbene Balashevich non sia convinto che il mercato abbia ancora toccato il fondo, gli indicatori del mercato crypto suggeriscono il contrario.

Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato crypto, si attesta nella zona di “paura estrema” dal 14 dicembre. Domenica, l'indice ha registrato un punteggio di “paura estrema” pari a 20.

Altri indicatori suggeriscono un posizionamento avverso al rischio tra i trader crypto.

L'Altcoin Season Index, che misura la performance delle prime 100 altcoin rispetto a Bitcoin negli ultimi 90 giorni, sabato ha registrato un valore di “Bitcoin Season” pari a 17 su 100.