Il sentiment del mercato crypto sta iniziando a mostrare segni di miglioramento: Bitcoin si mantiene sopra i 90.000 $ e l’atteggiamento degli investitori appare ora più solido rispetto all’inizio del mese, quando BTC veniva scambiato oltre i 100.000 $.

Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del settore, ha registrato venerdì un valore di “Extreme Fear” pari a 25, in aumento di tre punti rispetto al giorno precedente e di quasi 10 punti rispetto al 13 novembre, ultima data in cui Bitcoin (BTC) è stato scambiato sopra i 100.000 $ prima di scendere sotto le sei cifre.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 91.432 $, secondo i dati di CoinMarketCap, mentre gli analisti crypto discutono su quanto tempo ci vorrà prima che Bitcoin possa riconquistare i 100.000 $.

Il sentiment cripto registra momenti di volatilità

L’analista crypto Ted ha dichiarato giovedì in un post su X che, se Bitcoin dovesse recuperare i 93.000 o 94.000 $, «penso che BTC potrebbe raggiungere i 100.000 $ prima di qualsiasi movimento ribassista».

Nel frattempo, la piattaforma di analisi crypto Santiment ha affermato mercoledì in un report che il recente aumento del sentiment ribassista sui social media ha storicamente anticipato un momentum positivo per il mercato crypto.

Bitcoin ha registrato un calo del 18,94% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

«La maggior parte delle inversioni di tendenza significative si verifica quando le speranze degli investitori retail sono ormai quasi del tutto svanite», ha affermato Santiment. «Storicamente, i mercati si sono mossi nella direzione opposta rispetto alle aspettative della massa».

Persino alcuni importanti dirigenti del settore crypto, solitamente rialzisti, stanno iniziando a moderare le loro previsioni. Giovedì, il presidente di BitMine, Tom Lee, sembrava aver attenuato la sua stima ottimistica secondo cui Bitcoin avrebbe raggiunto i 250.000 $ entro la fine dell’anno, una previsione che ha sostenuto per la maggior parte del 2025.

Lee ha invece affermato di rimanere fiducioso che Bitcoin possa riconquistare quota 100.000 $ e che “forse” possa stabilire un nuovo massimo storico superiore al suo attuale picco di 125.100 $.

Questo dicembre sarà diverso dagli altri?

Il trader crypto Jelle ha affermato che «dopo una serie di correzioni lente e graduali, credo che quasi tutti siano stati colti alla sprovvista dal sell-off».

Il mercato sta ora entrando nel mese di dicembre, un periodo che storicamente è stato relativamente tranquillo per Bitcoin.

Secondo CoinGlass, dal 2013 il mese di dicembre ha registrato un rendimento medio del 4,75%.

Tuttavia, poiché ottobre e novembre — tradizionalmente tra i mesi più forti per Bitcoin — quest’anno non hanno soddisfatto le aspettative, alcuni operatori di mercato si chiedono ora se anche dicembre romperà con le tendenze storiche.