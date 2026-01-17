Secondo quanto riferito, la senatrice statunitense Cynthia Lummis si aspetta che la Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti ritardi l'udienza sulla legislazione relativa alla struttura del mercato delle criptovalute dopo che Coinbase ha ritirato il proprio sostegno al disegno di legge.
Mercoledì circolavano già alcune voci su un possibile ritardo nella revisione del CLARITY Act da parte del Senato, voci che si sono intensificate in seguito a un post pubblicato mercoledì sera dal giornalista di Bloomberg Steven Dennis. Dennis ha dichiarato:
“Lummis sostiene che la sua raccomandazione e aspettativa è che il markup venga ritirato per ora. La decisione spetta al presidente della commissione bancaria Tim Scott.”
La revisione del Senato è prevista per giovedì alle 10:00 ora della costa orientale.
Cointelegraph ha contattato l'ufficio di Scott per un commento, ma senza ricevere una risposta immediata.
I legislatori stanno consultando da diverse settimane i membri del settore bancario e crypto in merito alle disposizioni del CLARITY Act.
Coinbase segnala diversi problemi con l'ultimo testo
Mercoledì Coinbase ha pubblicamente ritirato il proprio sostegno al disegno di legge, sostenendo che l'ultima versione del testo fosse sfavorevole al settore.
Oltre ad eliminare gli incentivi sulle stablecoin, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha espresso preoccupazione per le restrizioni sulle azioni tokenizzate, l'accesso illimitato del governo ai dati finanziari e la minore autorità del regolatore statunitense sulle materie prime sui mercati delle criptovalute rispetto a quanto inizialmente previsto.
“Questa versione sarebbe sostanzialmente peggiore dello status quo attuale. Preferiamo non avere alcun disegno di legge piuttosto che uno scadente. Speriamo di poter arrivare tutti a una bozza migliore”.
La posta in gioco è alta sia per le crypto che per le banche
L'approvazione della legge senza disposizioni favorevoli potrebbe influire in modo significativo sul bilancio di Coinbase, che nel quarto trimestre ha realizzato 247 milioni di dollari di ricavi dalle stablecoin, oltre ai 154,8 milioni di dollari provenienti dalle ricompense blockchain.
I sostenitori del settore bancario sostengono che consentire le ricompense in stablecoin potrebbe colpire ancora più duramente il settore, con il Dipartimento del Tesoro che lo scorso aprile ha stimato che l'adozione diffusa delle stablecoin potrebbe sottrarre 6.600 miliardi di dollari al sistema bancario tradizionale.