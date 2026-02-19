Sorveglianza IA apre nuova fase per mercati crypto in Corea del Sud

Le autorità di regolamentazione sudcoreane stanno intensificando la vigilanza sul mercato nazionale delle criptovalute, segnalando un approccio più rapido e coordinato per individuare attività di trading sospette in un contesto di rinnovata volatilità.

L'intensificazione dei controlli è stata evidenziata dopo che il Financial Supervisory Service (FSS) sudcoreano ha dichiarato di stare esaminando le forti oscillazioni di prezzo del token ZKsync quotato su Upbit, a seguito di un'estrema volatilità concentrata intorno a una finestra di manutenzione del sistema, secondo quanto riportato dal Korea Economic Daily (Hankyung).

L'FSS ha dichiarato che sta analizzando i dati e che, a seconda dei risultati, potrebbe trasformare la revisione in un'indagine formale.

I funzionari dell'FSS e gli esperti legali citati da Hankyung hanno descritto il caso come indicativo di come le autorità di regolamentazione rispondono ora alle improvvise oscillazioni dei prezzi. L'attenzione è meno concentrata su incidenti isolati e più sul rafforzamento dei sistemi e sul chiarimento delle aspettative per gli scambi che operano come infrastrutture critiche.

Cointelegraph ha contattato l'operatore di Upbit Dunamu per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta prima della pubblicazione.

Rilevamento più rapido e escalation anticipata

La spinta della Corea del Sud a rafforzare la supervisione del mercato delle criptovalute è stata accompagnata da recenti cambiamenti legislativi e di sorveglianza.

Lunedì, la FSS ha ampliato il suo uso dell'intelligenza artificiale per monitorare il trading di asset digitali, aggiornando il suo sistema interno di intelligence sulle criptovalute per rilevare automaticamente potenziali manipolazioni delle criptovalute in diversi intervalli di tempo.

L'autorità di vigilanza ha affermato che il sistema riduce la dipendenza dalle indagini manuali e consente di individuare tempestivamente le finestre di trading sospette. Ulteriori aggiornamenti previsti includono strumenti per individuare reti di trading coordinate e tracciare l'origine dei fondi utilizzati nelle presunte manipolazioni.

Le autorità di regolamentazione hanno anche segnalato la volontà di intervenire più rapidamente. Il 6 gennaio, i media locali hanno riferito che la Financial Services Commission (FSC) stava valutando meccanismi per consentire il congelamento preventivo dei fondi al fine di prevenire il riciclaggio di proventi illeciti collegati a indagini in corso.

Da sorveglianza ad applicazione legge

La spinta alla sorveglianza arriva proprio mentre i tribunali iniziano ad applicare sanzioni penali ai sensi delle leggi sudcoreane sulla protezione degli investitori in criptovalute.

Mercoledì scorso, secondo quanto riferito, il Tribunale distrettuale meridionale di Seul ha emesso la sua prima sentenza detentiva ai sensi della legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali, condannando un dirigente del settore delle criptovalute, identificato solo con il cognome Lee, per manipolazione dei prezzi relativa a un token quotato sulla borsa locale Bithumb.

Secondo Hankyung, il tribunale ha condannato il dirigente a tre anni di reclusione, stabilendo che gli acquisti ripetuti a prezzi elevati e le vendite a prezzi bassi, insieme all'immissione di ordini di acquisto ingannevoli, costituivano una manipolazione del mercato.