Dopo 18 giorni consecutivi ai minimi di un ampiamente utilizzato indice di sentiment crypto, il mercato sembra mostrare i primi segnali di miglioramento.

Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato, sabato ha registrato un punteggio di “Paura” pari a 28 — la prima volta dal 10 novembre che l’indice non segna “Paura estrema”.

Il prolungato periodo trascorso vicino al livello più ribassista dell’indice per gran parte di novembre — storicamente il mese con la migliore performance media per Bitcoin (BTC) — non è passato inosservato alla più ampia community crypto.

Le letture di “paura estrema” hanno tipicamente segnato i minimi, afferma il trader

Il 15 novembre, l’analista crypto Matthew Hyland ha evidenziato che l’indice si trovava al “livello di paura più estremo” dell’intero ciclo. «Un andamento come questo per la BTC Dominance sarebbe ora il massimo del dolore», ha commentato Hyland. Solo pochi giorni dopo, il 23 novembre, l’analista Crypto Seth ha osservato: «Paura estrema è un eufemismo».

Tuttavia, il trader Nicola Duke ha sottolineato che ogni volta che l’indice ha registrato un livello di paura estrema, ciò ha coinciso con un “minimo locale” per Bitcoin.

Sabato il Crypto Fear & Greed Index ha registrato un punteggio di “Paura” pari a 28. Fonte: alternative.me

Altri indicatori suggeriscono che il sentiment potrebbe essere in ripresa. Mercoledì, la piattaforma di analisi Santiment ha affermato che Bitcoin mostrava un “sentiment generalmente rialzista” dopo essere risalito fino a quasi 92.000 $, citando il proprio indicatore di sentiment bullish-to-bearish sui social media.

Il mercato crypto sembra ancora in modalità risk-off

Santiment ha affermato che le discussioni di mercato su Bitcoin sui social media si sono concentrate sulla volatilità dei prezzi e sull’attività istituzionale, inclusi ETF e acquisti di tesoreria.

Tuttavia, secondo l’Altcoin Season Index di CoinMarketCap — attualmente fermo in piena “Bitcoin Season” con un punteggio di 22 su 100, un indicatore che oscilla tra letture di stagione Bitcoin e Altcoin — gli operatori del mercato crypto appaiono ancora esitanti e in modalità risk-off.

Venerdì, il responsabile della ricerca di Bitwise Europe, André Dragosch, ha affermato che il prezzo di Bitcoin è risultato disallineato a causa di una lettura errata dello scenario macroeconomico più ampio, in particolare delle crescenti aspettative di una recessione imminente.

«L’ultima volta che ho visto un rapporto rischio/rendimento così asimmetrico è stato durante il COVID», ha dichiarato Dragosch.