CertiK: Saccheggiati $370 milioni in crypto a gennaio

Il valore delle criptovalute rubate tramite exploit e truffe ha raggiunto i 370,3 milioni di dollari il mese scorso, la cifra mensile più alta degli ultimi 11 mesi e quasi quadruplicata rispetto a gennaio 2025.

Sabato scorso, la società di sicurezza delle criptovalute CertiK ha dichiarato che dei 40 incidenti di exploit e truffe verificatisi nel mese di gennaio, la maggior parte del valore totale rubato proveniva da una sola vittima che ha perso circa 284 milioni di dollari a causa di una truffa di ingegneria sociale.

Una parte significativa degli oltre 370 milioni di dollari rubati è stata il risultato di truffe di phishing, che hanno portato al furto di 311,3 milioni di dollari nel corso del mese.

La cifra di gennaio rappresenta la più grande perdita mensile di criptovalute dal febbraio 2025, quando gli aggressori hanno rubato circa 1,5 miliardi di dollari in totale nel corso del mese, la maggior parte dei quali proveniva dall'hacking da 1,4 miliardi di dollari sulla piattaforma di scambio di criptovalute Bybit, secondo quanto riportato da CertiK.

Le ultime cifre segnano un aumento di oltre il 277% rispetto a gennaio 2025, quando gli hacker hanno rubato 98 milioni di dollari. Si tratta anche di un aumento del 214% rispetto a dicembre, mese in cui sono stati persi 117,8 milioni di dollari a causa di furti di criptovalute, ha affermato CertiK.

Step Finance e Truebit vittime di alcuni dei più grandi attacchi hacker

La società di sicurezza PeckShield ha dichiarato domenica che l'attacco hacker a Step Finance di sabato è stato il più grande del mese.

Gli aggressori hanno rubato circa 28,9 milioni di dollari nell'attacco al tracker di portafogli finanziari decentralizzati, dove diversi portafogli di tesoreria sono stati compromessi, con oltre 261.000 Solana (SOL) sottratti.

Il secondo attacco più grave del mese è stato quello da 26,4 milioni di dollari al protocollo Truebit l'8 gennaio, quando una falla in uno smart contract ha permesso a un hacker di coniare token quasi a costo zero, causando anche il crollo del prezzo del token Truebit (TRU).

PeckShield ha anche segnalato l'hacking da 13,3 milioni di dollari ai danni del fornitore di liquidità SwapNet il 26 gennaio e l'exploit da 7 milioni di dollari ai danni del protocollo blockchain Saga il 21 gennaio.

L'azienda ha dichiarato che nel mese di gennaio si sono verificati in totale 16 attacchi hacker, per un totale di 86,01 milioni di dollari di perdite, con un calo dell'1,42% rispetto a un anno fa, ma con un aumento di oltre il 13% rispetto a dicembre.