Giovedì la Czech National Bank (CNB), la banca centrale della Repubblica Ceca, ha annunciato l'acquisto di criptovalute per un valore di 1 milione di dollari, al fine di testare una riserva crypto e acquisire “esperienza pratica” nella gestione degli asset digitali.

Secondo l'annuncio, le riserve della CNB includeranno Bitcoin (BTC), una stablecoin ancorata al dollaro statunitense e un deposito bancario tokenizzato.

La banca ha affermato che, sebbene il test abbia lo scopo di studiare le criptovalute e preparare la banca all'adozione internazionale per rimanere competitiva a livello globale, non ha intenzione di adottare una riserva di asset digitali nel “prossimo futuro”. Il governatore della CNB Aleš Michl ha dichiarato:

“È realistico aspettarsi che, in futuro, sarà facile usare la corona per acquistare obbligazioni ceche tokenizzate e molto altro: con un tocco si paga un espresso, con un altro si investe in un’obbligazione o in asset che un tempo erano riservati ai grandi investitori.”

Rendimenti medi di Bitcoin per periodo di detenzione. Fonte: Czech National Bank

La Banca ha inoltre lanciato il CNB Lab Innovation Hub, un'iniziativa volta a testare la blockchain e altre tecnologie finanziarie per l'uso nel commercio e per contribuire ad adattare la politica monetaria ai rapidi cambiamenti tecnologici.

L'annuncio riflette la crescente adozione istituzionale degli asset digitali da parte di banche centrali e Stati nazionali, in un momento in cui il mondo sta passando a una finanza on-chain e internet-first.

CNB si avvicina alle criptovalute

La CNB ha iniziato a esplorare BTC a gennaio per diversificare le proprie riserve patrimoniali internazionali, sulla scia della svolta normativa pro-crypto negli Stati Uniti.

Correlazione di BTC con altre asset class. Fonte: Czech National Bank

Michl ha proposto di acquistare fino a 7,3 miliardi di dollari in BTC, pari al 5% delle riserve della banca, per costituire una riserva Bitcoin nello stesso mese. Tuttavia, il piano non è stato approvato dal consiglio della Czech National Bank (CNB).

“Uno degli asset presi in considerazione è Bitcoin. Attualmente non presenta alcuna correlazione con le obbligazioni ed è un asset interessante per un portafoglio di grandi dimensioni,” ha dichiarato Michl all’epoca, aggiungendo che BTC “potrebbe un giorno valere zero o una cifra enorme.”

A luglio, la CNB ha aggiunto al proprio portafoglio 51.732 azioni di Coinbase, uno dei principali crypto exchange, per un valore di circa 18 milioni di dollari al momento dell’acquisto e di oltre 15,7 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.