Un consulente crypto della Casa Bianca ha dichiarato di aver ricevuto conferma dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) che nessun Bitcoin confiscato nel caso Samourai è stato venduto, mettendo così fine alle indiscrezioni.

La conferma è stata condivisa su X da Patrick Witt, direttore esecutivo del President’s Council of Advisors for Digital Assets della Casa Bianca.

“Abbiamo ricevuto conferma dal DOJ che gli asset digitali confiscati a Samourai Wallet non sono stati liquidati e non lo saranno”, ha scritto Witt su X venerdì, aggiungendo che i Bitcoin confiscati rimarranno parte della Strategic Bitcoin Reserve

La questione è emersa a novembre, quando analisti blockchain hanno segnalato un trasferimento di 57,5 Bitcoin (BTC) da un indirizzo BTC controllato dal governo degli Stati Uniti a un indirizzo di deposito di Coinbase Prime.

Il Marshals Service è stato accusato di aver violato l’Ordine esecutivo 14233, firmato dal presidente Donald Trump a marzo, che stabilisce che qualsiasi Bitcoin ottenuto dal governo tramite confisca penale o civile “non debba essere venduto” e debba essere conservato nella Strategic Bitcoin Reserve (SBR).

Ad oggi, gli Stati Uniti detengono oltre 328.000 BTC

I dati di Bitcoin Treasuries mostrano che il governo degli Stati Uniti detiene 328.372 Bitcoin, per un valore di oltre 31,3 miliardi di dollari al prezzo di mercato attuale.

Questo totale include 127.271 Bitcoin confiscati nel mese di ottobre a una società con sede in Cambogia, che avrebbe gestito uno schema di investimento crypto di tipo “pig butchering”.

La riserva Bitcoin rimane una “priorità” per l'amministrazione Trump

In un'intervista su Crypto in America pubblicata martedì, Witt ha affermato che la creazione della SBR è ancora nella “lista delle priorità” e che procederà una volta che il Tesoro e il Dipartimento del Commercio avranno concordato come gestire determinati requisiti legali.

Il disegno di legge sulla riserva Bitcoin sponsorizzato dalla senatrice statunitense Cynthia Lummis mira ad accelerare tale processo, che prevede l'accumulo di 1 milione di Bitcoin in un periodo di cinque anni.

Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che la sua strategia sarà quella di accumulare BTC in modo neutrale dal punto di vista del bilancio, senza alcun costo per i contribuenti.