Secondo una dichiarazione diffusa giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha finalizzato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in criptovalute e altri asset legati a Helix, uno dei primi servizi di mixing Bitcoin della darknet.

Gli asset sono stati sequestrati a Larry Harmon, operatore di Helix, che ha elaborato transazioni tra il 2014 e il 2017. Il crypto mixer era stato progettato per occultare la provenienza e la destinazione dei Bitcoin (BTC) collegati ai mercati della darknet.

La confisca fa seguito a un’ordinanza del 21 gennaio emessa dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia, che ha formalmente trasferito la proprietà degli asset al governo. L’ordinanza definitiva conferisce allo Stato il titolo legale sugli asset digitali, immobiliari e finanziari sequestrati e riconducibili alle operazioni di Helix.

Lo sviluppo segna l’epilogo legale di uno dei procedimenti giudiziari più rilevanti della prima era Bitcoin contro un servizio di mixing, arrivati all’esame dei tribunali statunitensi. Il caso evidenzia come le principali azioni di enforcement legate alle criptovalute possano richiedere anni per giungere a conclusione, anche dopo la cessazione delle attività criminali.

Helix ha elaborato centinaia di migliaia di Bitcoin

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Helix ha elaborato almeno 354.468 Bitcoin durante il periodo di attività, per un valore di circa 300 milioni di dollari al momento delle transazioni. I pubblici ministeri hanno collegato tali attività ai mercati della droga della darknet, impegnati nel riciclaggio dei proventi illeciti.

Harmon gestiva inoltre Grams, un motore di ricerca progettato per supportare i principali marketplace della darknet attivi all’epoca.

Gli investigatori hanno affermato che l’Application Programming Interface (API) di Helix consentiva ai marketplace di integrare direttamente il mixer nei propri sistemi di prelievo in Bitcoin, rendendo possibile un’attività di riciclaggio su larga scala.

Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che gli investigatori hanno tracciato decine di milioni di dollari dai mercati della darknet fino a Helix.

Confisca finalizzata anni dopo la sentenza

Harmon è stato arrestato nel febbraio 2020 e nell’agosto 2021 si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Nel novembre 2024 è stato condannato a tre anni di reclusione.

All’epoca, il tribunale aveva ordinato a Harmon la confisca di asset per un valore superiore a 400 milioni di dollari. L’ordinanza emessa la scorsa settimana ha reso definitiva la confisca, trasferendo la piena titolarità legale al governo degli Stati Uniti.

Come riportato in precedenza da Cointelegraph, la pena di Harmon è stata ridotta dopo la sua collaborazione con gli investigatori, inclusa la testimonianza nel caso Bitcoin Fog contro Roman Sterlingov.