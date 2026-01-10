Secondo quanto riportato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non concederà la grazia a Sam “SBF” Bankman-Fried, attualmente condannato a 25 anni di carcere per il suo ruolo nel collasso dell’exchange di criptovalute FTX.

In un’intervista rilasciata giovedì al New York Times, Trump ha affermato di non avere alcuna intenzione di concedere la grazia a Bankman-Fried né ad altri soggetti, tra cui il produttore musicale Sean Combs e l’ex senatore del New Jersey Robert Menendez. Bankman-Fried si trova in carcere dall’agosto 2023, quando un giudice federale ha revocato la libertà su cauzione in vista del processo penale.

Nella stessa intervista, Trump ha respinto le domande relative a potenziali conflitti di interesse con l’industria delle criptovalute. Il presidente e la sua famiglia hanno infatti legami con la società di mining Bitcoin American Bitcoin, con la piattaforma World Liberty Financial, che sostiene la stablecoin USD1, e con la sua memecoin personale, Official Trump (TRUMP).

“Ho ottenuto molti voti perché ho sostenuto le criptovalute, e alla fine mi sono anche piaciute”, ha dichiarato Trump al New York Times.

Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere nel marzo 2024, dopo essere stato riconosciuto colpevole di sette capi d’accusa legati all’uso improprio dei fondi dei clienti di FTX. Altri dirigenti coinvolti nel caso, tra cui l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e l’ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame, hanno ricevuto pene significativamente più leggere nell’ambito di accordi di patteggiamento con i pubblici ministeri.

Dopo la condanna, diverse indiscrezioni hanno indicato che Bankman-Fried avrebbe tentato di ottenere la grazia presidenziale da Trump, sostenendo di avere “buoni rapporti” con i Repubblicani e cercando l’appoggio di figure della destra statunitense come Tucker Carlson. Sulla piattaforma di prediction market Polymarket, la probabilità che Trump concedesse la grazia a SBF prima del 2027 era stimata ad appena il 6%.

Trump ha comunque già concesso la grazia ad altre figure legate al mondo crypto. A gennaio, poco dopo il suo insediamento, ha graziato Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road. Ha inoltre fatto discutere in ottobre concedendo la grazia all’ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao, che aveva scontato quattro mesi di carcere e che Trump ha successivamente dichiarato di non conoscere personalmente.

SBF attende l'appello presso la corte federale

Anche in assenza di una grazia da parte di Trump, Sam Bankman-Fried dispone ancora di strumenti legali per tentare di ottenere l’annullamento della condanna e della pena.

Nel novembre scorso, la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha ascoltato le argomentazioni dei legali di SBF nell’ambito del ricorso contro la sentenza dell’ex CEO. Sebbene a giovedì non fosse stata ancora pubblicata alcuna comunicazione nel registro pubblico, è previsto che la Corte emetta una decisione nei prossimi mesi. Qualora il ricorso dovesse essere respinto, l’ultima opzione legale per Bankman-Fried sarebbe presentare una richiesta di revisione del caso alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Ellison, condannata a due anni di carcere, dovrebbe essere rilasciata il 21 gennaio. Secondo i registri del Federal Bureau of Prisons, a ottobre è stata trasferita dal Federal Correctional Institution di Danbury, nel Connecticut, a un ufficio locale del Residential Reentry Management di New York City, come parte del suo percorso di reinserimento sociale alla fine della pena.