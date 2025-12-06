Due monete Casascius rimaste inattive per lungo tempo, ciascuna con un valore di 1.000 BTC, sono state attivate venerdì, svincolando oltre 179 milioni di dollari accumulati in più di 13 anni.

I dati on-chain indicano che una delle monete Casascius sia stata coniata a ottobre 2012, quando BTC veniva scambiato a 11,69$.

L'altra è stata coniata a dicembre 2011, quando BTC era valutato solo 3,88$, fornendo a quella moneta Casascius un ritorno teorico di circa il 2,3 milioni per cento, senza includere il costo di conio.

Un po' di storia sulle monete Casascius

Le monete Casacius sono monete o lingotti fisici in metallo creati dall'imprenditore Mike Caldwell, con sede nello Utah, e coniati tra il 2011 e il 2013.

Caldwell prendeva BTC e li coniava in monete fisiche considerate tra i collezionabili fisici più ricercati legati a Bitcoin.

Ogni moneta Casacius contiene un biglietto con un valore digitale in Bitcoin, rivestito da un ologramma antimanomissione. Le monete e i lingotti variavano da 1, 5, 10, 25, 100, 500 e 1.000 BTC.

Tuttavia, Caldwell ha sospeso la sua attività dopo aver ricevuto una lettera dal FinCEN, a causa dei timori che potesse gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Come funzionano le monete Casacius

Secondo alcuni documenti, sono state coniate solo 16 lingotti e 6 monete da 1.000 BTC.

La prima persona che riscatterà la chiave privata sollevando l'adesivo olografico riceverà l'intero valore della moneta; dopo di che, la moneta non avrà più alcun valore in Bitcoin.

Correlato: Peter Schiff: Vendita di BTC da OG a mani deboli intensificherà ribasso

Tuttavia, riscattare una moneta Casascius per il suo equivalente in Bitcoin non significa necessariamente che una grande quantità di Bitcoin stia per riversarsi sul mercato.

A luglio, il proprietario di una moneta Casascius da 100 Bitcoin, “John Galt”, che aveva trasferito il suo tesoro da una moneta fisica a un hardware wallet, ha dichiarato a Cointelegraph di averlo fatto perché i suoi fondi sarebbero stati più facilmente accessibili. Non aveva intenzione di incassare immediatamente.

“Avere 100 BTC cambia la vita a chiunque. Ma il fatto è che li ho da così tanto tempo che si trattava più di stare al sicuro che di diventare immediatamente ricco”, ha commentato.