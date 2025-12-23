DraftKings punta a offerte crypto mentre si espande nei mercati predittivi

DraftKings si espande oltre le scommesse sportive nel regno dei mercati di previsione, gettando le basi per futuri contratti legati alle criptovalute, mentre il trading regolamentato di eventi guadagna slancio negli Stati Uniti.

Come riportato da Bloomberg, venerdì l'azienda ha annunciato il lancio dell'app DraftKings Predictions, che consente agli utenti di negoziare contratti su risultati sportivi e finanziari. Al momento del lancio, l'app è disponibile in 38 stati, con il trading legato allo sport consentito in 17 di essi.

Secondo Bloomberg, DraftKings intende espandere la propria offerta nel mercato delle previsioni oltre lo sport e la finanza, includendo contratti legati alle criptovalute, all'intrattenimento e agli eventi culturali.

L'ingresso di DraftKings nei mercati delle previsioni è sostenuto da un'infrastruttura di derivati regolamentata e collegata agli standard di mercato del CME Group.

La società ha dichiarato che il trading sarà condotto attraverso Railbird Exchange, una piattaforma di derivati da essa acquisita e registrata presso la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, che consente a DraftKings di offrire contratti basati su eventi all'interno di un quadro normativo consolidato.

La crescente presenza nazionale di DraftKings. Fonte: Bloomberg

In qualità di società statunitense quotata in borsa che opera nel settore delle scommesse sportive e dell'intrattenimento, DraftKings offre maggiore visibilità ed esposizione mainstream ai mercati di previsione e ai contratti potenzialmente legati alle criptovalute, dato che il trading regolamentato di eventi sta guadagnando terreno negli Stati Uniti.

All'inizio di novembre, DraftKings ha riportato un fatturato di 1,14 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in crescita del 4% su base annua, insieme a una perdita rettificata di 127 milioni di dollari. La società ha dichiarato che prevede di generare fino a 6,1 miliardi di dollari di fatturato quest'anno, circa il triplo dell'importo generato nel 2022.

Correlato: Polymarket registra un tasso di fidelizzazione superiore rispetto a DeFi, wallet ed exchange

Da Polymarket a Wall Street: mercati predittivi diventano mainstream

Sebbene l'offerta di DraftKings nel mercato delle previsioni non sia basata sulla blockchain o su una tecnologia decentralizzata, il settore in generale ha acquisito slancio negli ultimi anni, in gran parte grazie alle piattaforme native per le criptovalute che hanno ridefinito il funzionamento dei mercati delle previsioni.

L'esempio più significativo è Polymarket, che ha portato i mercati delle previsioni sulla blockchain utilizzando le criptovalute per consentire la partecipazione globale e il regolamento quasi istantaneo.

La piattaforma ha contribuito a diffondere i mercati di previsione tra gli utenti nativi delle criptovalute, in particolare durante i grandi eventi politici e, soprattutto, le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. La sua ascesa ha coinciso con un crescente interesse per altre piattaforme di trading basate su eventi, tra cui Kalshi, un mercato di previsione regolamentato dagli Stati Uniti che opera sotto la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Oltre alle piattaforme rivolte ai consumatori, anche i fornitori di infrastrutture finanziarie incentrate sulle criptovalute si stanno espandendo in questo settore. Bitnomial Clearinghouse, un'organizzazione di compensazione dei derivati regolamentata dalla CFTC, ha segnalato l'intenzione di supportare i mercati predittivi legati alle criptovalute e ai risultati macroeconomici.

Anche gli exchange nativi delle criptovalute stanno ampliando la loro gamma di prodotti per includere offerte di tipo predittivo. Coinbase ha recentemente annunciato l'intenzione di integrare il trading azionario e i mercati predittivi nella sua visione a lungo termine di diventare una “app per tutto”.

Nel frattempo, l'exchange di criptovalute Gemini guidato dai Winklevoss ha lanciato i mercati di previsione negli Stati Uniti, dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni normative.