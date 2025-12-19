Se attrarre nuovi utenti non rappresenta necessariamente una sfida centrale per il settore crypto, mantenerli attivi oltre il primo mese si rivela molto più difficile, e i dati dei prediction market stanno mettendo il problema sotto i riflettori.

I dati sulla fidelizzazione di Polymarket, raccolti dalla società di analisi Dune e dal market maker Keyrock, hanno monitorato gruppi mensili di nuovi utenti attivi, misurando quanti di essi siano tornati a fare trading nei mesi successivi.

Secondo il report — che ha analizzato 275 progetti crypto tra network, piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi), wallet e app di trading — la retention media di Polymarket ha superato quella di oltre l’85% dei protocolli esaminati.

I dati evidenziano quanto l’utilizzo continuativo resti raro nel settore crypto. Nei mercati in cui la liquidità dipende da una partecipazione frequente, una bassa retention può essere indicativa di una crescita superficiale.

Tasso di fidelizzazione di Polymarket rispetto alle entità crypto. Fonte: Token Terminal

Perché le piattaforme crypto si lanciano nei prediction market

I prediction market offrono una struttura diversa rispetto alle app crypto tradizionali. Il coinvolgimento degli utenti è legato a eventi del mondo reale — come elezioni, competizioni sportive e pubblicazioni di dati macroeconomici — creando motivazioni ricorrenti per tornare a interagire con la piattaforma.

Questo ciclo guidato dagli eventi favorisce una partecipazione ad alta frequenza più che la speculazione di breve periodo, riducendo la dipendenza dagli incentivi per sostenere l’attività di trading.

Questa dinamica potrebbe spiegare perché alcune delle principali piattaforme crypto abbiano iniziato a sperimentare sempre più spesso l’integrazione dei prediction market.

Le aziende crypto che faticano a mantenere un coinvolgimento costante degli utenti al di fuori delle fasi di elevata volatilità, potrebbero essere state spinte a cercare funzionalità in grado di incoraggiare un utilizzo abituale, piuttosto che transazioni occasionali.

Le entità crypto sperimentano i prediction market

I crypto exchange Coinbase e Gemini, il wallet Phantom e il provider di clearing Bitnomial Clearinghouse sono tra le entità crypto che a dicembre hanno segnalato il loro ingresso nel settore dei prediction market.

Bloomberg ha riportato che Coinbase lancerà titoli azionari tokenizzati e prediction market. La notizia è arrivata dopo un post della ricercatrice tecnologica Jane Manchun Wong, che ha condiviso presunte indiscrezioni relative al sito web dei prediction market dell’exchange.

Sabato, Bitnomial ha ottenuto l’approvazione dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, che le consente di lanciare prediction market e offrire servizi di clearing ad altre piattaforme.

Martedì, il crypto exchange Gemini ha lanciato un prediction market in-house in tutti i 50 Stati USA. L’azienda ha dichiarato di puntare alla creazione di un’app “one-stop”, in cui gli utenti possano partecipare sia al trading di criptovalute sia ai prediction market.



