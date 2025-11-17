Nel terzo trimestre di quest'anno, l'operatore di Upbit Dunamu ha registrato un aumento della redditività, ottenendo un utile netto di 239 miliardi di won (165 milioni di dollari).

La cifra corrisponde a un aumento di oltre il 300% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari a 40 milioni di dollari, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Chosun Biz, citando i documenti depositati presso la Financial Supervisory Service.

Stando ai documenti depositati, tutti gli indicatori chiave hanno registrato un forte slancio. Il fatturato consolidato è salito a 266 milioni di dollari, con un aumento del 35% rispetto al trimestre precedente, mentre l'utile operativo è cresciuto del 54% raggiungendo i 162 milioni. Anche l'utile netto ha registrato un aumento del 145% rispetto al trimestre precedente, partendo da 67 milioni di dollari.

L'azienda ha attribuito il progresso dei propri risultati all'aumento dell'attività di trading, grazie alla ripresa dei mercati globali degli asset digitali nel 2024 e nel 2025.

Dunamu attribuisce merito della ripresa a crypto leggi USA

Dunamu sostiene che la fiducia degli investitori abbia ricevuto una spinta grazie agli sviluppi normativi negli Stati Uniti, tra cui l'approvazione del Genius Act, del Clarity Act e dell'Anti-CBDC Bill. Tali misure, secondo l'azienda, hanno contribuito a rinnovare la partecipazione istituzionale e a stabilizzare le condizioni di mercato.

Dunamu ha dovuto far fronte a requisiti di rendicontazione più stringenti dal 2022, quando è stata aggiunta all'elenco delle società soggette a revisione contabile esterna in virtù del fatto di avere più di 500 azionisti.

In particolare, diverse importanti società crypto hanno registrato un aumento dei ricavi nell'ultimo trimestre. La società di mining di Bitcoin TeraWulf e la società di cloud mining di Bitcoin BitFuFu con sede a Singapore hanno raddoppiato i ricavi del terzo trimestre rispetto all'anno precedente.

Naver Financial acquisirà Dunamu

Come riportato da Cointelegraph, Naver Financial, la divisione fintech della più grande società internet della Corea del Sud, si sta preparando ad acquisire Dunamu. Secondo quanto riferito, Naver intende acquisire Dunamu come società controllata attraverso uno scambio azionario, con l'approvazione del consiglio di amministrazione prevista a breve.

Upbit Korea rappresenta il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud in termini di volume di scambi e base clienti, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.