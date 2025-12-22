La Banca Centrale Europea prevede di consentire il regolamento basato su blockchain in central bank money già dal prossimo anno e si sta preparando all’emissione dell’euro digitale, ma le relative tutele in materia di privacy dipenderanno in ultima istanza dall’approvazione dei legislatori dell’Unione europea.

Il membro del Comitato esecutivo della BCE Piero Cipollone ha dichiarato che l’istituzione “renderà possibile il regolamento delle transazioni basate su DLT in central bank money” nel corso del prossimo anno. Ha inoltre affermato che la BCE si sta “preparando” a emettere l’euro digitale e a collegare il proprio sistema a livello internazionale per i pagamenti transfrontalieri.

L’infrastruttura alla base dell’euro digitale sarebbe inoltre disponibile anche per altre istituzioni, consentendo il regolamento di transazioni con altre central bank digital currency (CBDC). Secondo il dirigente, limiti alle detenzioni e l’assenza di interessi dovrebbero “preservare il ruolo delle banche nell’intermediazione creditizia e nella trasmissione della politica monetaria”.

A condizione di un’approvazione legislativa nel 2026, le prime transazioni in euro digitale potrebbero avvenire nel 2027, mentre la piena prontezza all’emissione della CBDC è prevista per il 2029. In dichiarazioni rilasciate giovedì, la presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che il lavoro dell’istituzione è concluso e che la definizione dell’euro digitale — incluse le caratteristiche di privacy — spetta ora ai legislatori dell’UE. Cipollone ha quindi condiviso la visione della BCE:

“L'euro digitale sarebbe disponibile sia online che offline, garantendo resilienza e privacy.”

Secondo Piero Cipollone, una CBDC è necessaria a causa della frammentazione dell’ecosistema dei pagamenti retail nell’Unione europea e della lentezza dei pagamenti transfrontalieri. Ha inoltre spiegato che, in assenza di una CBDC, la tokenizzazione e le tecnologie DLT rischierebbero di accentuare la frammentazione e aumentare il rischio di credito. Un euro digitale tokenizzato sarebbe inoltre disponibile per il mercato degli asset digitali, presumibilmente per evitare tale frammentazione.

Cipollone ha riconosciuto che le stablecoin offrono una soluzione ai pagamenti transfrontalieri lenti e costosi, ma introducono anche rischi per le valute e per i sistemi finanziari. Inoltre, ha avvertito che “se le stablecoin basate sul dollaro dovessero espandersi, […] potrebbero erodere il ruolo internazionale dell’euro”.

Una CBDC privata che funziona offline

Secondo un parere del 2023 della Banca Centrale Europea, l’euro digitale non dovrebbe essere programmabile in modo da limitare le modalità di spesa, pur consentendo l’esecuzione di pagamenti condizionati. La BCE ha inoltre osservato che “per il modello offline dell’euro digitale, l’istituzione accoglie con favore il fatto che il livello previsto di privacy e protezione dei dati sarebbe analogo a quello del contante”. I parallelismi con il contante non si fermano qui:

Il modello offline dell’euro digitale garantirebbe che non tutte le transazioni debbano necessariamente essere validate da una terza parte, soddisfacendo così i requisiti di proporzionalità e necessità in materia di protezione dei dati.

La variante offline dell’euro digitale sarebbe archiviata localmente, consentendo pagamenti “device-to-device” senza la necessità di una verifica online del ledger. La Banca Centrale Europea sta valutando l’utilizzo dell'elemento di sicurezza nei dispositivi mobile per conservare l’euro digitale offline e prende in considerazione anche l’impiego di smart card — che richiamano i chip di credito della narrativa cyberpunk.

La spinta dell'UE alla sorveglianza

Queste raccomandazioni sono in netto contrasto con i recenti attacchi alla privacy da parte dell'UE, i cui legislatori devono approvare il progetto CBDC. Il mese scorso, la Commissione Europea ha tentato senza successo, ancora una volta, di introdurre la scansione dei messaggi privati.

Un documento interno dell’UE datato 27 novembre, pubblicato all’inizio di questo mese dalla testata tedesca Netzpolitik, sembra indicare che gli Stati membri guardino con favore a una conservazione estesa dei dati. Il documento discute pratiche aziendali che prevedono la registrazione di “chi ha comunicato con chi, quando, dove e come”, citando i “dati di localizzazione” per 11 volte.

Il manuale AML dell’UE, pubblicato a maggio, vieta inoltre “i conti di cripto-asset che consentono l’anonimizzazione delle transazioni” e “i conti che utilizzano monete che aumentano l'anonimato a partire dal 2027”. Questa posizione fa seguito alle critiche mosse dall’Innovation Hub dell’UE alle tecnologie crypto orientate alla tutela della privacy nel giugno 2024.