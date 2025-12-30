Il mercato dei real-world asset (RWA) tokenizzati continuerà a crescere nel 2026, trainato dall’adozione nelle economie emergenti, che affrontano persistenti “attriti” nella formazione di capitale e nell’attrazione di investimenti esteri, secondo Jesse Knutson, responsabile delle operazioni del crypto exchange Bitfinex.

La tokenizzazione dei real-world asset — il processo che consente di rappresentare asset fisici o tradizionali su reti blockchain — può contribuire a superare queste sfide permettendo la formazione di capitale on-chain e riducendo la dipendenza dagli intermediari finanziari tradizionali, ha dichiarato Knutson a Cointelegraph. Ha aggiunto:

“I mercati emergenti tendono inoltre a ‘superare’ le infrastrutture che frenano i mercati sviluppati, adottando sistemi digitali, tra cui il regolamento in stablecoin, più rapidamente rispetto ai mercati con infrastrutture tradizionali consolidate”.

Il valore totale dei real-world asset tokenizzati, escluse le stablecoin. Fonte: RWA.XYZ

La tokenizzazione consente inoltre la frazionabilità degli asset, democratizzando l’accesso a investimenti che potrebbero risultare proibitivi per l’investitore retail medio, ha affermato Jesse Knutson.

Le aziende in grado di offrire rendimenti fissi agli investitori, ma che non riescono ad accedere ai canali di finanziamento tradizionali, sono tra le principali beneficiarie della tokenizzazione degli asset, ha aggiunto.

Gli strumenti a reddito fisso — inclusi i Treasury statunitensi e i fondi del mercato monetario — rappresentano gli asset più popolari per la tokenizzazione nelle economie sviluppate. Al contrario, nelle economie in via di sviluppo i casi d’uso più diffusi riguardano la tokenizzazione di immobili e commodity, ha spiegato.

Knutson prevede che la capitalizzazione di mercato complessiva degli RWA tokenizzati possa salire a diversi trilioni di dollari nel prossimo decennio; tuttavia, tale crescita dipenderà dalla capacità dei principali emittenti di passare dai programmi pilota e sandbox a prodotti commerciali effettivi.

Proiezioni della capitalizzazione di mercato degli RWA tokenizzati 2024-2030. Fonte: Bitfinex Securities

La tokenizzazione degli asset finanziari tradizionali onchain presenta ancora diverse sfide chiave

Nonostante le prospettive positive per il futuro del mercato degli RWA, permangono diverse sfide, tra cui la validità legale dei contratti on-chain, la necessità di garantire una liquidità sufficiente per il regolamento senza slippage, e la creazione di quadri di tutela per gli investitori, ha affermato Jesse Knutson.

Un’ulteriore sfida cruciale riguarda la definizione di standard di interoperabilità uniformi tra le diverse reti blockchain e le piattaforme su cui vengono emessi gli asset tokenizzati, un passaggio ritenuto essenziale per raggiungere un’adozione di massa, ha dichiarato Knutson a Cointelegraph.

I diversi standard dei token e le discrepanze tra blockchain permissioned ed ecosistemi crypto permissionless creano sfide tecniche per gli emittenti di RWA.

Gli emittenti devono creare prodotti tokenizzati che possano essere trasferiti all'interno del variegato ecosistema crypto e utilizzati come garanzia nelle applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) per sfruttare appieno il potenziale degli asset on-chain.