Il rapporto Ether-Bitcoin (ETH/BTC) ha toccato il minimo ad aprile 2025 e da allora ha seguito un andamento simile al ciclo di mercato del 2019, stando a quanto sostiene l'analista del mercato crypto Michaël van de Poppe.

L'impennata delle stablecoin, dei tokenized real-world assets (RWA), ovvero asset tradizionali o fisici rappresentati come token su una blockchain, e l'attività degli sviluppatori sulla rete Ethereum sono ragioni per essere ottimisti sul prezzo di Ethereum, afferma van de Poppe.

“L'offerta di stablecoin su Ethereum ha registrato un aumento di oltre il 65% nel 2025. È raddoppiata dal picco del 2021”, riporta in un post pubblicato domenica su X.

Capitalizzazione di mercato delle stablecoin su Ethereum. Fonte: DefiLlama

Secondo DefiLlama, la capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin su Ethereum supera i 163,9 miliardi di dollari, con circa il 52% dominato dalla stablecoin USDt (USDT) emessa da Tether e ancorata al dollaro.

Secondo Token Terminal, solo nel quarto trimestre del 2024 Ethereum ha elaborato circa 8.000 miliardi di dollari in volume di trasferimento di stablecoin.

L'analisi contraria del sentiment degli investitori secondo cui Ether (ETH) sia moribondo ha seguito brevemente ETH, toccando i 3.300$ e superando la sua media mobile a 365 giorni, prima di ricadere a circa 3.100$, ovvero il prezzo al momento della pubblicazione.

ETH ha superato la media mobile esponenziale a 365 giorni prima di tornare al livello di 3.100$. Fonte: TradingView

Rapporto ETH/BTC ricalca ciclo del 2019

“ETH è considerato morto, in quanto da quattro anni registra un trend al ribasso rispetto a Bitcoin (BTC). Tuttavia, da aprile 2025 ha toccato il fondo e siamo già in un mercato Ethereum”, riporta van de Poppe.

A tal proposito, l'analista ha condiviso un grafico del rapporto Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC), un indicatore che traccia il prezzo e la forza di ETH rispetto a BTC, che ha toccato il minimo ad aprile, intorno a 0,017, prima di risalire a un massimo locale di 0,043 ad agosto 2025.

Il rapporto ETH/BTC ha toccato il minimo ad aprile 2025, per poi risalire. Fonte: Michael Van de Poppe

Il rapporto è sceso nuovamente a 0,034, livello attuale, a seguito di un crollo generalizzato del mercato avvenuto ad ottobre che ha interrotto il trend rialzista dei prezzi nei mercati crypto.

L'attuale sentiment degli investitori riguardo Ethereum è simile a quello che ha preceduto i precedenti rialzi dei prezzi, secondo la società di analisi del mercato crypto Santiment.