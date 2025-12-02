Stando alla piattaforma di analisi del crypto sentiment Santiment, il prezzo di Ether potrebbe aumentare di quasi il 7% nel breve termine, dal momento che i rendimenti modesti delle stablecoin suggeriscono che il mercato non ha ancora raggiunto condizioni di sovraccarico.

“Attualmente, i rendimenti sono bassi, intorno al 4%. Ciò indica che il mercato non ha raggiunto un picco importante e potrebbe ancora spingersi più in alto”, sostiene Santiment in un rapporto pubblicato sabato, prevedendo che Ether (ETH) possa presto tornare al suo livello di resistenza di 3.200$.

Ciò rappresenta un aumento approssimativo del 6,7% rispetto al suo prezzo di 2.991$ attuale, stando a CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Ether ha subito un calo del 21,85%. Fonte: CoinMarketCap

Santiment ha affermato che i rendimenti delle stablecoin nei protocolli di prestito costituiscono “un indicatore dello stato di salute del mercato” e che attualmente risultano modesti, con una media compresa tra il 3,9% e il 4,5% circa sulle principali piattaforme. La piattaforma precisa che un aumento dei rendimenti indica solitamente un incremento della leva finanziaria speculativa, un andamento che storicamente ha preceduto i picchi dei principali mercati crypto.

Ether torna positivo dopo il calo generale di mercato

Sebbene il prezzo di Ether abbia registrato un calo nelle ultime settimane, i segnali tecnici e basati sui flussi stanno iniziando a mostrare i primi sintomi di ripresa. Nel corso degli ultimi 30 giorni, l'asset ha registrato un calo del 21,32%, nell'ambito di una più ampia flessione del mercato iniziata dopo la significativa liquidazione per un controvalore di 19 miliardi di dollari avvenuta il 10 ottobre. Tale evento si è verificato poco dopo l'annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dell'introduzione di dazi del 100% sui prodotti cinesi.

L'analista crypto Matthew Hyland sottolinea in un post pubblicato sabato su X che “l'ETH/BTC Weekly si sta avvicinando a un ribbon flip rialzista per la prima volta da luglio 2020”.

Nel frattempo, questa settimana gli ETF spot su Ether hanno registrato una inversione di tendenza, con 312,6 milioni di dollari di afflussi settimanali netti dopo tre settimane consecutive di forti prelievi.

Sentiment di mercato in miglioramento

Anche il sentiment del mercato crypto in generale mostra chiari cenni di miglioramento. Nel mese di novembre, storicamente il mese più forte per Bitcoin, l'indice Crypto Fear & Greed ha trascorso 18 giorni in “paura estrema” prima di passare a un livello di “paura” sabato, a testimonianza di una certa stabilizzazione del sentiment di mercato.

In prospettiva, dicembre ha storicamente registrato un rendimento medio per Ether del 6,85% dal 2013, stando a CoinGlass.

Detto ciò, poiché ottobre e novembre costituiscono tipicamente mesi solidi per Bitcoin (BTC), che quest'anno ha sottoperformato, numerosi membri della più ampia community stanno mettendo in discussione l'affidabilità delle tendenze stagionali.