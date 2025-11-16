BitMine Immersion Technologies rinnova la propria leadership mentre continua ad accrescere la più grande riserva di Ether tra le società quotate in borsa.

In un comunicato pubblicato venerdì, BitMine ha annunciato che Chi Tsang succederà a Jonathan Bates come amministratore delegato della società, con effetto immediato. Lunedì la società di tesoreria in Ether (ETH) ha dichiarato di detenere oltre 3,5 milioni di token, portando la sua valutazione a oltre 11 miliardi di dollari al prezzo di 3.175$.

“Con le sue consistenti partecipazioni in Ethereum e la sua credibilità sia a Wall Street che nell'ecosistema Ethereum, BitMine è posizionata per affermarsi come istituzione finanziaria leader”, dichiara Tsang.

L'annuncio della società comprende la nomina di tre membri indipendenti del consiglio di amministrazione. Lanciata inizialmente come società di mining di criptovalute e guidata dal presidente Tom Lee, BitMine ha assunto il ruolo di principale società di tesoreria di Ethereum, in contrapposizione alla strategia di Michael Saylor come principale detentore di Bitcoin (BTC).

Il 7 novembre ARK Invest, la società di gestione patrimoniale fondata da Cathie Wood, ha comunicato di aver acquistato circa 2 milioni di dollari di azioni BitMine, aumentando l'esposizione dei suoi ETF a Ether.

Negli ultimi 30 giorni il prezzo delle azioni BitMine alla Borsa di New York è sceso di circa il 35%, attestandosi a 34,43$ al momento della pubblicazione.

Strategie di tesoreria crypto all'orizzonte?

Sebbene BitMine e Strategy siano in testa alla classifica con le loro casse in Ether e Bitcoin, rispettivamente, altre società hanno adottato strategie di investimento simili per vari asset digitali.

Forward Industries detiene la posizione più ampia su Solana (SOL), con una stima di 6,82 milioni di token. Mercoledì Leap Therapeutics, recentemente rinominatasi in Cypherpunk Technologies, ha annunciato l'adozione di una strategia di tesoreria Zcash (ZEC), acquisendo 50 milioni di dollari in token nativi della blockchain incentrata sulla privacy.