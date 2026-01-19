La coda di uscita dei validatori di staking di Ethereum è scesa a zero, segnalando un drastico calo della pressione di vendita e rafforzando la fiducia in Ether (ETH) come asset redditizio.

I dati di Ethereum Validator Queue indicano che la coda di uscita è scesa dal picco di 2,67 milioni di Ether (ETH) raggiunto a settembre 2025 a 0 ETH, mentre la coda di ingresso è aumentata di oltre cinque volte nell'ultimo mese, raggiungendo i 2,6 milioni di ETH, il livello più alto da luglio 2023.

I tempi di attesa per la coda di ingresso si sono ora allungati a 45 giorni, mentre l'uscita di ETH viene elaborata in pochi minuti.

Dati relativi alla coda di ingresso e uscita dello staking di Ethereum. Ethereum Validator Queue



Gli analisti del settore ritengono che gli ingenti afflussi di staking rafforzino la dinamica della domanda e dell'offerta di ETH, creando potenzialmente le condizioni per un momento di crescita dei prezzi nei prossimi mesi.

“Una volta che la coda di ingresso si trasforma in validatori attivi, il tasso di staking sale e spinge verso nuovi massimi storici”, è quanto ha dichiarato lunedì Leon Waitmann, responsabile della ricerca della Onchain Foundation.

“Configurazione rialzista per i prossimi mesi.”

I massicci afflussi sono stati in parte spinti dalla domanda istituzionale di rendimenti di staking di ETH, che attualmente si aggirano intorno al 2,8% di tasso percentuale annuo.

BitMine Immersion Technologies, guidata dal presidente Tom Lee, è stata una delle aziende che ha contribuito maggiormente, con oltre 1,25 milioni di ETH, più di un terzo del suo patrimonio totale in ETH.

Quasi la metà di tutti gli ETH è in depositi PoS

La piattaforma di analisi crypto Santiment rileva che oltre il 46,5% dell'offerta totale di ETH è ora nel contratto di deposito proof-of-stake di ETH a 77,85 milioni di ETH, per un valore di 256 miliardi di dollari ai prezzi attuali.

Modifica del contratto di deposito Proof-of-Stake ETH da gennaio 2016. Fonte: Santiment



Il totale degli ETH messi in staking ammonta a circa 36,1 milioni, pari a intorno al 29% dell'offerta totale, secondo i dati di Beaconcha.in.

Nonostante l'indicatore rialzista, il prezzo attuale di ETH, pari a 3.300$, è ancora inferiore al massimo storico di 4.946$ raggiunto il 4 agosto 2025, stando ai dati di CoinGecko.