Rialzo, stallo o ribasso? Tre possibili scenari per le crypto nel 2026

Le prospettive sul prezzo di Bitcoin per il 2026 iniziano a delinearsi, mentre gli investitori valutano la contrazione dell'offerta rispetto ai rischi macroeconomici e di mercato che potrebbero influenzare la prossima fase del ciclo.In una recente intervista con Cointelegraph, l'analista del mercato crypto Aaron Arnold ha delineato gli scenari rialzisti, neutri e ribassisti per Bitcoin nel 2026, identificando le condizioni che potrebbero spingere i prezzi al rialzo o limitarne ulteriori guadagni.

Una delle conclusioni principali è che Bitcoin (BTC) potrebbe non aver più bisogno della partecipazione dei piccoli investitori per crescere, in netto contrasto con i cicli precedenti.

L'intervista approfondisce anche il ruolo in evoluzione di Ether (ETH) nel mercato. Con la diffusione delle stablecoin, degli asset tokenizzati e l'adozione da parte delle istituzioni, i fondamentali di Ether vengono sempre più valutati attraverso una lente finanziaria tradizionale.

Allo stesso tempo, viene affrontato in modo diretto il futuro delle altcoin, compreso il motivo per cui le grandi “stagioni delle altcoin” potrebbero essere un ricordo del passato e perché la selettività ora è più importante che mai.

Al di là degli obiettivi di prezzo, la conversazione esplora narrative più ampie che plasmano la prossima fase delle criptovalute, come la chiarezza normativa negli Stati Uniti, il cambiamento della politica della Federal Reserve statunitense e i rischi geopolitici. Aaron sostiene inoltre che le criptovalute stiano entrando nel loro “momento Internet del 1996”, riferendosi a un periodo di regolamentazione favorevole che dovrebbe favorire l'adozione da parte del grande pubblico.



Per chiunque voglia capire come Bitcoin, Ether e il mercato delle criptovalute in generale potrebbero evolversi nel 2026, la versione integrale dell'intervista è ora disponibile sul canale YouTube ufficiale di Cointelegraph.