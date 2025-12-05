Il token nativo della rete Ethereum, Ether (ETH), è sottovalutato in nove dei 12 modelli di valutazione comunemente utilizzati, secondo Ki Young Ju, analista di mercato e CEO della piattaforma di analisi del mercato delle criptovalute CryptoQuant.

Un “fair value” composito che utilizza tutti i 12 modelli di valutazione prezza ETH a circa 4.836$, pari a oltre il 58% in più rispetto al prezzo attuale.

Ciascun modello di valutazione è stato classificato su una scala a tre livelli in base all'affidabilità, dove tre è il livello massimo. Otto dei 12 modelli hanno un rating di affidabilità pari almeno a due. “Tali modelli sono stati sviluppati da esperti affidabili del mondo accademico e della finanza tradizionale”, spiega Ju.

12 diversi modelli di valutazione di ETH indicano che ETH è sottovalutato ai prezzi di mercato attuali, appena sopra i 3.000$. Fonte: ETHval

Il modello di valutazione App Capital, che tiene conto del totale degli asset on-chain, incluse stablecoin, token ERC-20, token non fungibili (NFT), asset tokenizzati del mondo reale (RWA) e asset bridged, valuta ETH a un valore equo di 4.918$, secondo ETHval.

Utilizzando la legge di Metcalfe, secondo la quale il valore di una rete cresce in proporzione al quadrato degli utenti attivi reali o al numero di nodi nella rete, si ottiene un prezzo di ETH pari a 9.484$, il che significa che l'asset è sottovalutato di oltre il 211%, in base al modello.

Valutando ETH attraverso il framework Layer-2 (L2), che tiene conto del valore totale bloccato (TVL) nell'ecosistema della rete di scaling layer-2 di Ethereum, si ottiene un prezzo di 4.633$ per ETH, il che implica una sottovalutazione di circa il 52%.

Valore equo composito di ETH nell'arco di un anno. Fonte: ETHval

La community di Ethereum e gli analisti continuano a discutere sulle modalità di valutazione adeguate della prima piattaforma di smart contract al mondo, con numerosi pareri che indicano che i modelli di valutazione tradizionali non siano sufficienti per valutare gli asset digitali emergenti e le reti blockchain decentralizzate.

Correlato: Whale ICO Ethereum incassa $60 milioni, mentre 1% dei principali investitori continua ad acquistare

Nonostante prospettive per lo più rosee, modello di valutazione indica ETH fortemente sopravvalutato

Il modello di valutazione Revenue Yield, che valuta ETH in base al reddito annuo generato dalla rete, diviso per il rendimento dello staking, afferma che l'asset, al prezzo attuale di oltre 3.000$, è sopravvalutato di oltre il 57%.

Secondo il modello di valutazione del rendimento, ETH è sopravvalutato. Fonte: ETHval

Il rendimento dei ricavi risulta il modello di valutazione più affidabile per determinare con precisione il prezzo di ETH, conformemente ai criteri e alla metodologia di ETHval.

In base al modello, ETH dovrebbe valere circa 1.296$, sottolineando la diminuzione dei ricavi generati dalla rete Ethereum, man mano che le commissioni raggiungono livelli minimi record e le reti concorrenti assorbono parte della sua quota di mercato.