Sebbene diversi investitori storici di Ethereum stiano incassando, l'1% dei detentori di Ether più ricchi continua ad accumulare silenziosamente la seconda criptovaluta più capitalizzata al mondo, a dispetto della flessione del mercato.
Mercoledì un partecipante all'offerta iniziale di moneta (ICO) di Ethereum ha venduto altri 60 milioni di dollari in Ether (ETH) dopo aver generato un ritorno sull'investimento pari a 9.500 volte il capitale investito negli ultimi 11 anni.
Durante l'ICO, l'investitore ha acquistato i propri Ether a circa 0,31$ per token, spendendo un totale di 79.000$ per 254.000 token Ether, che ora valgono oltre 757 milioni di dollari, secondo quanto riferito dalla piattaforma di dati blockchain Lookonchain.
A seguito dell'ultima cessione, il wallet 0x2Eb del partecipante all'ICO è stato ridotto a soli 9,3 milioni di dollari in Ether, in base alla piattaforma di crypto intelligence Nansen.
Benché alcuni investitori abbiano elogiato la pazienza del detentore di lunga data, altri hanno interpretato la presa di profitto come un segnale preoccupante che potrebbe precedere un ulteriore ribasso nel mercato.
“La tendenza degli OG a vendere le loro posizioni è preoccupante”, commenta mercoledì l’utente X Raye.
Nonostante le preoccupazioni, l’attività della whale non denota una vendita improvvisa dettata dal panico, ma piuttosto una strategia di presa di profitto costante, dal momento che il wallet sta scaricando le sue posizioni da inizio settembre.
1% principali detentori di Ether continua ad accumulare, senza lasciarsi influenzare dal calo
Secondo la piattaforma di dati blockchain Glassnode, nonostante la flessione del mercato, l'1% dei possessori di Ether più ricchi continua tranquillamente il suo costante accumulo.
Mercoledì, l'offerta di Ether detenuta dall'1% degli indirizzi più ricchi è salita al 97,6%, rispetto al 96,1% di un anno fa.
Correlato: Analisti: Mercati “sul filo del rasoio”, oltre 8% dei BTC scambiato in una settimana
Anche gli exchange-traded fund (ETF) spot su Ether negli Stati Uniti hanno ripreso ad accumulare questa settimana, recuperando dopo otto giorni consecutivi di deflussi netti.
Mercoledì gli ETF su Ether hanno registrato afflussi netti positivi per un valore di 60 milioni di dollari, siglando il quarto giorno consecutivo in territorio positivo, secondo quanto riportato da Farside Investors.
Nonostante gli afflussi “costruttivi” sull'ETF Ether e l'imminente aggiornamento di Ethereum Fusaka, la reazione del mercato rimane “misurata”, sostiene Iliya Kalchev, analista della piattaforma di asset digitali Nexo.
“La combinazione di afflussi costanti e aumento dell'attività dei derivati suggerisce che gli investitori stiano ricostruendo la loro esposizione in modo selettivo piuttosto che ruotare in modo aggressivo all'interno del complesso”, spiega l'analista a Cointelegraph.